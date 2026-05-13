Национална научна конференция, посветена на 150 години от Априлското въстание събира учени в Разлог

Националната научна конференция „Априлското въстание и националноосвободителните борби на българите в Македония“ ще събере учени в Разлог. Организатори са Македонският научен институт, фондация „Васил Левски“, Общобългарският комитет „Васил Левски“, Община Разлог и Историческият музей – Разлог. Конференцията ще е двудневна – 14 и 15 май, като докладите ще бъдат представени в залата на Общинския съвет в Разлог.

Началото ще бъде поставено в 13.00 часа на 14 май с пресконференция, официално откриване и приветствия. Модератор в първия ден ще е доц. д-р Слави Славов, а в рамките на конференцията свои доклади ще представят учени от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Института за исторически изследване към Българска академия на науките, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Историческия музей – Разлог, Регионалния исторически музей – Благоевград и Македонския научен институт. С доклади в конференцията ще се включат още представители на Църковно-историческия музей към Рилската света обител, Регионалната библиотека „Димитър Талев“ в Благоевград, Националния музей „Васил Левски”, независими изследователи, журналисти, краеведи.

Докладите ще засегнат теми за Ботевите четници в Македония, спомените на местни революционни дейци за събитията по време на Априлското въстание, преследванията на революционните дейци в Разложко, участвали в подготовката на въстанието, както и за по-нататъшната съдба на основните участници. Доклад ще бъде изнесен и във връзка със 150-годишнината от гибелта на Георги Измирлиев – Македончето, както и за други участници в събитията от пролетта на 1876 г.

През април в Историческия музей – Разлог се проведе дискусия, посветена на 150 години от Априлското въстание, а в рамките на срещата член-кореспондент проф. д.и.н. към Института за балканистика с Център по тракология при БАН Александър Костов представи кратка история на събитията от края на 18-и и началото на 19-и век, свързани с Османската империя, борбите за освобождение на съседните балкански държави и състоянието на империята в този период.

В залата на музея беше прожектиран документално-публицистичният филм за Новоселското априлско въстание „Девет глътки свобода“. Филмът е създаден по сценарий на проф. Атанас Семов, а в него са отразени малко известни факти за най-масовото въстание в Северна България.