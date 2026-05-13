БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Чете се за: 02:02 мин.
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на...
Чете се за: 03:20 мин.
НСО сваля охраната и на Бойко Борисов
Чете се за: 01:55 мин.
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Чете се за: 01:15 мин.
Румен Радев: Тепърва започва същинската работа за...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

150 ГОДИНИ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ

Национална научна конференция, посветена на 150 години от Априлското въстание събира учени в Разлог

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Запази
национална научна конференция посветена 150 години априлското въстание събира учени разлог
Снимка: БТА
Слушай новината

Националната научна конференция „Априлското въстание и националноосвободителните борби на българите в Македония“ ще събере учени в Разлог. Организатори са Македонският научен институт, фондация „Васил Левски“, Общобългарският комитет „Васил Левски“, Община Разлог и Историческият музей – Разлог. Конференцията ще е двудневна – 14 и 15 май, като докладите ще бъдат представени в залата на Общинския съвет в Разлог.

Началото ще бъде поставено в 13.00 часа на 14 май с пресконференция, официално откриване и приветствия. Модератор в първия ден ще е доц. д-р Слави Славов, а в рамките на конференцията свои доклади ще представят учени от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Института за исторически изследване към Българска академия на науките, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Историческия музей – Разлог, Регионалния исторически музей – Благоевград и Македонския научен институт. С доклади в конференцията ще се включат още представители на Църковно-историческия музей към Рилската света обител, Регионалната библиотека „Димитър Талев“ в Благоевград, Националния музей „Васил Левски”, независими изследователи, журналисти, краеведи.

Докладите ще засегнат теми за Ботевите четници в Македония, спомените на местни революционни дейци за събитията по време на Априлското въстание, преследванията на революционните дейци в Разложко, участвали в подготовката на въстанието, както и за по-нататъшната съдба на основните участници. Доклад ще бъде изнесен и във връзка със 150-годишнината от гибелта на Георги Измирлиев – Македончето, както и за други участници в събитията от пролетта на 1876 г.

През април в Историческия музей – Разлог се проведе дискусия, посветена на 150 години от Априлското въстание, а в рамките на срещата член-кореспондент проф. д.и.н. към Института за балканистика с Център по тракология при БАН Александър Костов представи кратка история на събитията от края на 18-и и началото на 19-и век, свързани с Османската империя, борбите за освобождение на съседните балкански държави и състоянието на империята в този период.

В залата на музея беше прожектиран документално-публицистичният филм за Новоселското априлско въстание „Девет глътки свобода“. Филмът е създаден по сценарий на проф. Атанас Семов, а в него са отразени малко известни факти за най-масовото въстание в Северна България.

#в Разлог #събира учени #посветена на #национална научна конференция #150 години от Априлското въстание

Водещи новини

Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Чете се за: 02:02 мин.
Борбата със спекулата и високите цени – на фокус в Народното събрание Борбата със спекулата и високите цени – на фокус в Народното събрание
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Първият полуфинал на "Евровизия 2026": Кои фаворити продължават напред Първият полуфинал на "Евровизия 2026": Кои фаворити продължават напред
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Правителството търси спешен изход от кризата с обработката срещу...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Пламен Абровски: За 2026 година все още няма сключен договор за...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
ВСС отложи изслушванията за ръководители в прокуратурата заради...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Среща на върха: Доналд Тръмп пристига в Китай
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ