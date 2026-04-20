Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера...
ЦИК с междинни резултати при 87,23% обработени протоколи:...
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?
Над 2 000 българи гласуваха само в секцията в Палмърс Грийн в Лондон

Виолета Русенова
На Острова са гласували с 20% повече хора, въпреки намаления брой секции

Над 2 000 българи гласуваха само в секцията в Палмърс Грийн в Лондон
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Рекорд в изборите на Острова. Над 2 000 души са гласували в секцията в Палмърс Грийн в Лондон. Резултатите от вота във Великобритания, при почти 96% обработени протоколи, показват по-висока активност - около 25 000 гласували при малко под 22 000 на последния парламентарен вод през 2024. 20% по-висока избирателна активност във Великобритания сочат данните на ЦИК към 8.00 часа.

Изборният ден вчера в Лондон премина интензивно. Очаквано в някои райони на столицата имаше изключително големи опашки пред секциите. В британската столица имаше общо 15 секции. Седем от тях бяха в посолството, където нямаше такива струпвания, каквито се очакваха, за сметка на Северен и Източен Лондон, където имаше само по една секция.

Там изборният ден се наложи да бъде удължен с един час. Имаше господаватели, които останаха пред вратите на изборното помещение. Стигна се до високо напрежение, крясъци, чупане на маси. В крайна сметка обаче секцията затвори.

На Острова българите разпределят пет-партиен парламент. На първо място "Прогресивна България" с почти 46 на сто. На второ място са ПП-ДБ с 24%. На трето място българите тук са гласували за "Величие". Четвърти са "Възраждане", 4%-та бариера преминават и МЕЧ. ГЕРБ-СДС са с 3.8 на сто. 306 души са гласували с "Не подкрепям никого".

Вижте още в прякото включване на специалния пратеник на БНТ във Великобритания Виолета Русинова

Водещи новини

ЦИК с междинни резултати при 87,23% обработени протоколи: Кои партии влизат в парламента?
ЦИК с междинни резултати при 87,23% обработени протоколи: Кои...
Чете се за: 00:37 мин.
Парламентарни Избори 2026
Румен Радев: „Прогресивна България“ печели безапелационно Румен Радев: „Прогресивна България“ печели безапелационно
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера се потвърди Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера се потвърди
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Как изглежда вотът от чужбина при 96,96% обработени протоколи? Как изглежда вотът от чужбина при 96,96% обработени протоколи?
Чете се за: 00:27 мин.
По света
България отбелязва 150 години от избухването на Априлското въстание
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
МВР с данни кои партии са купували гласове
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
МВнР: Изборите зад граница приключиха
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Преди нов кръг преговори САЩ–Иран: САЩ задържаха ирански танкер
Чете се за: 00:55 мин.
По света
