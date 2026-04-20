Над 2 000 българи гласуваха само в секцията в Палмърс Грийн в Лондон

Рекорд в изборите на Острова. Над 2 000 души са гласували в секцията в Палмърс Грийн в Лондон. Резултатите от вота във Великобритания, при почти 96% обработени протоколи, показват по-висока активност - около 25 000 гласували при малко под 22 000 на последния парламентарен вод през 2024. 20% по-висока избирателна активност във Великобритания сочат данните на ЦИК към 8.00 часа.

Изборният ден вчера в Лондон премина интензивно. Очаквано в някои райони на столицата имаше изключително големи опашки пред секциите. В британската столица имаше общо 15 секции. Седем от тях бяха в посолството, където нямаше такива струпвания, каквито се очакваха, за сметка на Северен и Източен Лондон, където имаше само по една секция.

Там изборният ден се наложи да бъде удължен с един час. Имаше господаватели, които останаха пред вратите на изборното помещение. Стигна се до високо напрежение, крясъци, чупане на маси. В крайна сметка обаче секцията затвори.

На Острова българите разпределят пет-партиен парламент. На първо място "Прогресивна България" с почти 46 на сто. На второ място са ПП-ДБ с 24%. На трето място българите тук са гласували за "Величие". Четвърти са "Възраждане", 4%-та бариера преминават и МЕЧ. ГЕРБ-СДС са с 3.8 на сто. 306 души са гласували с "Не подкрепям никого".

