Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта
Новият министър на туризма Илин Димитров пое поста от предшественика си Ирена Георгиева

Илин Димитров поема ръководството с ясна представа за текущите процеси и приоритетите в сектора

Д-р Илин Димитров пое поста министър на туризма от Ирена Георгиева. Двамата обсъдиха основните приоритети в работата на министерството, подготовката за предстоящия летен туристически сезон, диалога с туристическия бранш и общините, както и необходимостта от последователност и устойчивост в изпълнението на ключови политики и проекти в подкрепа на сектора. Разговорът премина в дух на приемственост и професионално познаване на работата на институцията и предизвикателствата пред туризма.

Ирена Георгиева пожела успех на новия министър и подчерта значението на устойчивостта и експертния подход в управлението на сектора. Тя отбеляза, че Министерството на туризма разполага с натрупан институционален опит, който следва да бъде надграждан.

„Туризмът е сектор, в който резултатите идват чрез постоянен диалог и добра координация между държавата, бизнеса, местната власт и професионалните организации. Убедена съм, че доброто познаване на системата и натрупаният управленски опит ще бъдат важна основа за продължаване на започнатите политики“, заяви Ирена Георгиева.

Д-р Илин Димитров благодари за конструктивния диалог и подчерта, че поема ръководството на министерството с ясна представа за текущите процеси и приоритетите пред сектора.

„Министерството на туризма е институция, чиято работа познавам добре както от предишния си мандат като министър, така и от работата ми с бранша и парламентарната Комисия по туризъм. Това ще осигури необходимата приемственост, за да продължи работата по важните за сектора теми без забавяне“, заяви той.



