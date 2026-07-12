Окръжният съд в Бургас утре ще гледа мярката на обвиняемия за тежката катастрофа на АМ „Тракия“

Окръжният съд в Бургас ще разгледа утре искането на прокуратурата за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 56-годишния шофьор на тежкотоварния камион, причинил тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Карнобат.

Мъжът е привлечен като обвиняем за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на 40-годишен мъж и е нанесъл телесни повреди на още двама души. Катастрофата стана, след като тежкотоварният камион премина през разделителната мантинела, навлезе в насрещното платно и се блъсна в два леки автомобила.

С постановление на прокуратурата шофьорът е задържан за срок до 72 часа. Днес съдът ще реши дали да му бъде наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ до приключване на разследването.