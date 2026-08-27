Още трима за арестувани за убийството на младежкия хълм в Пловдив

Днес Окръжна прокуратура - Пловдив привлече като обвиняеми и задържа още трима непълнолетни за умишленото убийство на 37-годишният Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив. Двама от тях са на 17 години и един на 15.

Те са обвинени за това, че на 4 август в съучастие и като извършители с още петима обвиняеми на възраст от 14 до 17 години, които вече са привлечени към наказателна отговорност, умишлено са умъртвили - 37 - годишният Георги Кузев. Убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития, с особена жестокост, по хулигански подбуди и свързани със сексуалната ориентация подбуди.

Според събраните до момента доказателства - анализ на показанията на свидетели и на приложени видеозаписи, както и от експертиза, според която по дрехите им са открити петна от човешка кръв, е направено обосновано предположение за участието им в извършване на убийството. Установено е, че и те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишния мъж. Тримата обвиняеми днес са дали обяснения в присъствието на адвокатите си. С постановление на наблюдаващия прокурор те са задържани за срок до 48 часа. Утре Окръжна прокуратура - Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо всеки от тях. Към момента по делото обвиняемите са вече осем непълнолетни лица - шест момчета и две момичета. Спрямо петима от тях по-рано е била взета от съда мярка за неотклонение „задържане под стража". Продължават активните действия по разследването.