БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания...
Чете се за: 00:40 мин.
Делото "Сияна": Обвиняемият Георги Александров...
Чете се за: 00:50 мин.
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са...
Чете се за: 01:32 мин.
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания срещу сдружението на Ивайло Калушев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Запази
Министерство на вътрешните работи
Снимка: Десислава Кулелиева
Слушай новината

От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания срещу сдружението на Ивайло Калушев. Документът е достъпен на интернет страницата на вътрешното ведомство.

От вътрешното ведомство допълват, че публикуването е в изпълнение на заповед на министъра на вътрешните работи от 5 февруари 2026 г., според която комисия от Дирекция „Инспекторат“ е изготвила доклад за извършената проверка на сигнали, свързани със сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“ и работата на служители от структури на МВР по тях.

Пълният текст на доклада можете да видите тук:

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата на Валери Андреев
3
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата...
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
4
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
5
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с полицейската акция и случващото се около Калушев
6
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
3
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на "Околчица"
5
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
6
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...

Още от: Криминално

Делото "Сияна": Обвиняемият Георги Александров остава в ареста
Делото "Сияна": Обвиняемият Георги Александров остава в ареста
Европейската прокуратура в София обвини четирима за измамно получаване на обещетения за заетост Европейската прокуратура в София обвини четирима за измамно получаване на обещетения за заетост
Чете се за: 01:35 мин.
Пуснаха под гаранция от по 10 000 евро двама от обвиняемите по делото "Исторически парк" Пуснаха под гаранция от по 10 000 евро двама от обвиняемите по делото "Исторически парк"
Чете се за: 01:40 мин.
Учител от плевенско село е задържан за педофилия Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
Задържаха 79 вейп устройства в Кюстендил Задържаха 79 вейп устройства в Кюстендил
Чете се за: 01:10 мин.
Оставиха окончателно в ареста Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг Оставиха окончателно в ареста Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания срещу сдружението на Ивайло Калушев
От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания срещу...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Делото "Сияна": Обвиняемият Георги Александров остава в ареста Делото "Сияна": Обвиняемият Георги Александров остава в ареста
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са на ръба "Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са на ръба
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която блокираше...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Лекс.bg": Продължават съдебните производства във връзка...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ