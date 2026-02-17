От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания срещу сдружението на Ивайло Калушев. Документът е достъпен на интернет страницата на вътрешното ведомство.

От вътрешното ведомство допълват, че публикуването е в изпълнение на заповед на министъра на вътрешните работи от 5 февруари 2026 г., според която комисия от Дирекция „Инспекторат“ е изготвила доклад за извършената проверка на сигнали, свързани със сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“ и работата на служители от структури на МВР по тях.

Пълният текст на доклада можете да видите тук: