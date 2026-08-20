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От началото на юни в Испания са регистрирани близо 4500 смъртни случая заради жегите

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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От началото на юни в Испания са регистрирани близо 4500 смъртни случая заради жегите
Снимка: БТА/Архив
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Испания е регистрирала близо 4500 свързани с горещината смъртни случая в периода от 1 юни до 19 август, което представлява черен рекорд за последните четири години, съобщиха за Франс прес от Здравния институт "Карлос Трети".

За сравнение, през същия период от предходната в Испания заради високите температури са починали 3073, през 2024 г. – 1890. Смъртните случаи заради високите температури от 1 юни до 19 август 2022 г. са били 4520.

#жеги в Испания #Испания #смъртни случаи

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