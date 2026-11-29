Отпаднаха ограниченията за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала „Тракия“ и пътя Карнобат – Шумен през Ришкия проход. Това съобщиха от Областното пътно управление – Бургас.

По данни на пътното управление към 12.00 часа днес всички републикански пътища на територията на област Бургас са проходими при зимни условия.

Пътните настилки са обработени и опесъчени. Снегопочистваща техника продължава да работи на терен, като се извършва и превантивна обработка срещу заледяване.

Няма затворени участъци от републиканската пътна мрежа в региона. Движението по направлението Бургас – Варна през Обзорския проход също се осъществява нормално.