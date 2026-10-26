ПБ след изборните резултати: Рано е да се каже, че има загуба на доверие

Управляваме по-малко от 6 месеца и е твърде рано да се каже, че има загуба на доверие, заяви депутатът от "Прогресивна България" Стоян Тричков в студиото на "Денят започва".

Стоян Тричков, депутат от ПБ: "Преди 6 месеца българите преодоляха налагания ни с години нихилизъм и заявихме категорично волята си за истинска промяна. Волята за това на върха на държавните институции да има отговорност и държавническо отношение и да бъде сложен край на сглобките. Има нужда да се затвърди изборът, който направихме преди 6 месеца. „Прогресивна България“ подкрепи, подкрепя и ще подкрепя Илияна Йотова на балотажа."

За рекордно ниската избирателна активност депутатъ от ПБ коментира:

Стоян Тричков, депутат от ПБ: "И президентските, и парламентарните, и местните избори са изключително важни. На президентските избори няма толкова голяма активност, колкото на парламентарните. Тревожна е констатацията, която можем да направим въз основа на избирателната активност – рекордно ниска. Има редица фактори: черната кампания, която беше проведена и отблъсна много избиратели; голямата разлика, която показваха социологическите проучвания и която демобилизира голяма част от избирателите; ГЕРБ и ДПС не участваха в изборите, а техните представители призоваваха своите привърженици да не гласуват."

За За управлението на "Прогресивна България" и начина, по който то се отрази на резултата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев Тричков заяви:

Стоян Тричков, депутат от ПБ: "Прогресивна България" управлява по-малко от 6 месеца и е твърде рано да се каже, че има загуба на доверие."

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