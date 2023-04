Почина американският певец и актьор Хари Белафонте

Почина американският певец, актьор и музикант Хари Белафонте. Издъхнал е в дома си в Манхатън на 96 години, предаде BBC. Белафонте е една от най-успешните афроамерикански поп звезди в историята.

Отбеляза хитове с Island In The Sun, Mary's Boy Child и Day-O (The Banana Boat Song).

Хари Белафонте е американски музикант, певец, актьор и борец за граждански права на афроамериканците в САЩ.

Започва кариерата си като певец в нощни клубове в Ню Йорк, като междувременно взима класове по актьорско майсторство.

Записал е много плочи с музика в характерния за островите на Карибско море стил калипсо. Албумът му "Calypso" (1956 г.) в продължение на 31 седмици държи първото място в Billboard 200 и е първият в историята продаден в над милион копия. Участвал е в музикални филми.

Снимки: БГНЕС

В началото на 21-ви век легендарният музикант, проправил пътя на чернокожите в шоубизнеса, се изявява като безпощаден критик на Джордж Уокър Буш и неговите съветници.

