БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6":...
Чете се за: 04:42 мин.
Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БУРГАС ПОСРЕЩА "ЕВРОВИЗИЯ 2027"

Подготовката за "Евровизия" обсъдиха кметът на Бургас и зам.-посланика на Великобритания у нас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Запази
Подготовката за "Евровизия" обсъдиха кметът на Бургас и зам.-посланика на Великобритания у нас
Снимка: Община Бургас
Слушай новината

Кметът на Бургас Димитър Николов обсъди със заместник-посланика на Великобритания Елизабет Чапман подготовката за Евровизия 2027, сигурността, туристическият потенциал на региона и възможностите за посрещане на многобройните международни гости, съобщиха от Община Бургас.

По време на срещата беше обсъдена готовността за провеждането на мащабното музикално събитие, което се очаква да привлече десетки хиляди посетители от близо 40 държави. Сред акцентите бяха транспортната свързаност с Обединеното кралство, включително целогодишната въздушна връзка между летище Бургас и Лондон–Лутън, както и богатата съпътстваща културна програма..

Кметът Димитър Николов подчерта, че Бургас и регионът разполагат със значителен опит в посрещането на международни туристи, развита инфраструктура и голяма леглова база.

„Ние сме утвърдена туристическа дестинация, в която гостоприемството е част от ежедневието. Хората тук са свикнали да посрещат гости от цял свят и съм убеден, че ще създадем позитивна атмосфера за всички, които пристигнат за Евровизия“, заяви Николов.

Той отбеляза, че курортният комплекс Слънчев бряг е сред най-популярните дестинации за развлечения и нощен живот в Европа, а големият капацитет за настаняване в региона е сериозно предимство при организирането на събития с международен мащаб.

В разговора беше поставен акцент и върху координацията между институциите, мерките за сигурност и създаването на необходимите условия за комфортен и приятен престой на гостите.

#зам.-посланик на Великобритания #подготовката за "Евровизия" #Бургас #обсъждане #кмет #Димитър Николов #среща

Водещи новини

Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас-Айтос
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас-Айтос
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на 45-годишна жена Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на 45-годишна жена
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Най-малко 15 жертви на нови руски удари срещу Украйна след преговорите в Маями Най-малко 15 жертви на нови руски удари срещу Украйна след преговорите в Маями
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Турция забрани социалните мрежи за деца под 15 години Турция забрани социалните мрежи за деца под 15 години
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Лято през октомври: Топлото време напълни плажа в Бургас (СНИМКИ И...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Червеногуша гъска от миди край Шабла отправя послание за опазване...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6": Сериалът,...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Ирландското председателство иска по-нисък бюджет на Европейския...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ