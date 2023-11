Попадение от дузпа върна Милан на правилния път в първенството в исторически мач за Серия "А"

Милан прекъсна серията си от над месец и половина без успех в Серия "А", след като в двубой от 13-ия кръг надигра с минималното 1:0 у дома състава на Фиорентина.

Двубоят на "Сан Сиро" протече равностойно, като през първата част и двата отбора имаха своите шансове да стигнат до гол, въпреки че по-опасните ситуации бяха без съмнение в полза на "росонерите".

Така се стигна до добавеното време на полувремето, когато Фабиано Паризи препън Тео Ернандес в наказателното поле, а потърпевшия реализира отсъдената дузпа, давайки аванс на домакините.

След почивката очаквано "виолетовите" потърсиха изравнителното попадение, като момчетата на Винченцо Италиано имаха инициативата, а при една от по-интересните ситуации в 73-ата минута те поискаха да бъде отсъден 11-метров наказателен удар в тяхна полза за игра с ръка на Рубен Лофтъс-Чийк, но след преглед на ситуацията с ВАР бе преценено, че няма умисъл в действията на англичанина и съдията Марко Ди Бело даде знак играта да продължи.

Десетина минути след този епизод дойде и историческият момент в срещата, тъй като в игра за Милан се появи Франческо Камарда, който с влизането си на терена на мястото на Лука Йович се превърна в най-младия футболист в историята на италианското първенство, дебютирайки на 15 години, 8 месеца и 15 дни.

Преди днешната среща този рекорд беше притежание на Уиздъм Ейми от екипа на Болония, който през май 2022-а година се появи като резерва за своя тим на възраст от 15 години и 274 дни.

15 years.

8 months.

16 days.



Francesco Camarda (Born March 9, 2008) just became the youngest debutant in #SerieA history! #MilanFiorentina pic.twitter.com/bbis58zzJz