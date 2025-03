11 въпроса за новия стадион на Юнайтед

Случи се! „Олд Трафорд“ в този му вид ще изчезне. Манчестър Юнайтед и сър Джим Радклиф обявиха, че искат да построят „най-великия“ стадион на света, който да побира 100 хиляди души по време на футболен мач. Всичко това звучи като паралелна реалност на фона на съкращаването на разходите в клуба напоследък (някои от които звучащи направо абсурдно) и доста сложната игрова ситуация, в която се намира отборът. Новина, която вероятно би зарадвала младото поколение, както и неутралните привърженици, които биха имали по-голям шанс да се доберат до двубой на „червените дяволи“, но и новина, която предизвика носталгия у по-възрастните запалянковци. Новина, която роди и доста въпроси. Поне 11.

Колко дълго ще се строи стадионът? От клуба смятат, че проектът би отнел 5 години. Специалисти казват, че строеж с подобни размери трудно може да бъде завършен за по-малко от едно десетилетие. Радклиф смята, че при тясно сътрудничество с властите и непрестанна употреба на корабния канал в града, то строежът може да се ускори значително.

Кога ще започне строежът? Няма потвърдена точна дата. Зависи отново колко бързо властите решат да пуснат в експлоатация плана си за облагородяване на града. Радклиф отново е на мнение, че това би трябвало да се случи в бързи и скорошни срокове, защото чисто политическата изгода би била осезаема.

Какво ще се случи с „Олд Трафорд“? Изглежда невъзможно сегашният стадион да бъде запазен. Архитектите са предложили съоръжението да бъде разрушено, а в анимираните графики на новия стадион никъде не може да бъде забелязан старият. Преди време беше предложено „Театъра на мечтите“ да бъде използван като дом за женския отбор и юношеските формации, но един от директорите в клуба Омар Берада нарече този вариант „малко вероятен“.

Ще играят ли жените на новия стадион? Продължение на последното изречение от третата точка. Такава е амбицията. Берада спомена, че иска фенската маса на женския отбор да бъде увеличена драстично, така че да е рентабилно и дамите да играят в новия дом на Манчестър Юнайтед. Технологиите ще помогнат за това стадионът да изглежда по-компактен и уютен, когато на него се играят срещи с по-скромна посещаемост.

Колко ще струва новият стадион? Официалната информация стряска по-слабите играчи и по-дребните риби. Два милиарда паунда.

Може ли Юнайтед да си позволи подобен стадион? Все още обаче няма официална информация относно това как ще бъде финансиран проектът. Опциите са доста – заеми, частни инвестиции, инвестиции от съсобственика Радклиф. В клуба нееднократно дадоха сигнали, че искат да поорежат бюджета, но надали с отстраняването на служители и намаляването на заплати ще успееш да спестиш 2 милиарда паунда. Берада спомена, че иска клубът да е най-успешният във финансово отношение в света до 3 години. В момента Юнайтед дължи над 1 милиард паунда. Размисли и цифри, които ни отвеждат до следващата точка.

Ще спре ли Манчестър Юнайтед да купува играчи? Според източници от клуба, цитирани от английските медии – не. „Не бихме желали да жертваме отбора и конкурентоспособността му, само за да построим нов стадион“ – обясни Бареда. От борда на директорите разчитат изключително много на популярността на тима, която генерира огромни приходи и подпомага сериозно финансовото положение на клуба. „Целта ни е мъжкият тим да се състезава за трофеите на всички фронтове. Няма да отстъпим нито една крачка от тези амбиции.“

Каква ще е локацията на новия стадион? Непосредствено до Олд Трафорд. Проектът е част от възстановяването и съживяването на района и властите би трябвало бързо да подкрепят идеята, смята първата жена в историята, която оглави министерството на финансите в Англия - Рейчъл Рийвс. От Юнайтед смята, че конструкцията ще позволи да бъдат открити над 90 хиляди нови работни места, а новите близо 2 милиона туристи на ежегодна база ще вкарват в хазната над 7 милиарда паунда годишно.

Ще пълни ли Юнайтед новия си стадион? Сегашният капацитет на Олд Трафорд е малко над 74 хиляди, което означава, че в бъдеще ще има повишение с 33% или с още 25 хиляди седящи места. Смята се, че международните фенове все така ще искат да посещават мачовете на тима и интересът няма да спадне, но цените ще продължат да се покачват, което ще продължи да отблъсква местните запалянковци.

Как ще изглежда новият стадион? Вероятно вече сте видели в Интернет готовия вид на стадиона. От компанията Фостърс енд Партнърс, която ще се грижи за строежа, потвърдиха, че ще има публичен площад, който ще бъде два пъти по-голям от Трафалгар Скуеър, а дизайнът ще включва и “тризъбец“ с три кули, които ще бъдат с височина от 200 метра и ще са видими от разстояние над 30 километра.

This is your future.

Your home.

Your United.#MUFC pic.twitter.com/cK7yVnOm1X