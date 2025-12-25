Отборите, които водят по Коледа, но не печелят Висшата лига

Феновете на Висшата лига често обръщат внимание на това, кой оглавява класирането по Коледа. За втори пореден сезон Арсенал е лидер с точка преднина. Историята сочи, че лидерите по Коледа имат добър шанс да се поздравят с титлата в края на сезона, но това не е гаранция за успех. Много са примерите, които го доказват.

Норич 1992/1993

Норич води в класирането по Коледа в първия сезон на Висшата лига. Това е изненада за мнозина, предвид факта, че отборът трудно оцелява година по-рано. “Канарчетата” са перфектни през ноември, но следва серия от шест мача без победа. През април отборът допуска три загуби в четири мача, а Манчестър Юнайтед се поздравява с титлата с 12 точки преднина пред Норич. Отборът дори завършва трети, зад втория Астън Вила.

Нюкасъл 1995/1996

Възпитаниците на Кевин Кийгън печелят 14 мача преди Коледа и допускат само две загуби. През януари “свраките” водят с 12 точки пред Манчестър Юнайтед, но губят пет от следващите си осем мача. “Червените дяволи” печелят титлата с четири точки преднина.

Ливърпул 1996/1997

Година по-късно е ред на Ливърпул да се бори с Манчестър Юнайтед за титлата. Нюкасъл и Арсенал също са сред претендентите за титлата, но колебливата форма на мърсисайдци им коства челната позиция. Манчестър Юнайтед отново е шампион, а играчите на Рой Еванс завършват на седем точки от върха.

Манчестър Юнайтед 1997/1998

Отборът на сър Алекс Фъргюсън има предимство по Коледа, но няколко равенства поставят шампионските им амбиции под въпрос. В първия сезон на Арсен Венгер в Арсенал лондончани печелят десет поредни мача и печелят титлата два кръга преди края.

Астън Вила 1998/1999

Астън Вила започва сезона със серия от 12 мача без загуба и губи само два пъти преди Коледа. “Вилъните” капитулират през втората част от сезона, когато нямат победа в осем мача. Това позволява на Манчестър Юнайтед да спечели титлата в година, в която печели требъл.

Лийдс 1999/2000

През първата половина от сезона възпитаниците на Дейвид О’Лиъри печелят победа след победа. Колебливи изяви през януари обаче подсказват, че трудно биха издържали докрай. Отборът губи четири поредни мача, докато Манчестър Юнайтед печели титлата след 11 поредни победи.

Нюкасъл 2001/2002

За втори път Нюкасъл изпуска титлата във Висшата лига, макар да води по Коледа. Тимът на сър Боби Робсън допуска загуби от Манчестър Юнайтед, Арсенал и Ливърпул и се смъква до 4-ото място. Арсенал завършва сезона с 12 победи и печели титлата.

Арсенал 2002/2003

Арсенал изглежда способен да защити титлата си с преднина по Коледа, но след началото на новата година Манчестър Юнайтед не допуска загуба до края на сезона. “Червените дяволи” печелят титлата с пет пункта преднина пред “артилеристите”.

Манчестър Юнайтед 2003/2004

Един от най-емблематичните сезони във Висшата лига. Манчестър Юнайтед води в класирането след силен месец декември, но Арсенал заслужено печели титлата, предвид факта, че не допуска загуба през целия сезон. Лондончани печелят трофея с аванс от 11 точки пред втория Челси.

Арсенал 2007/2008

Арсенал води в класирането, както по Коледа, така и през февруари. Повратният момент за столични идва на 23 февруари в гостуването на Бирмингам. Тогава Мартин Тейлър чупи крака Едуардо да Силва. Срещата дава началото на пет мача без победа за играчите на Арсен Венгер. Манчестър Юнайтед печели титлата с 87 точки, две повече от Челси и четири повече от Арсенал.

Ливърпул 2008/2009

Всичко вървеше по план за играчите на Рафа Бенитес, който спечелиха осем от първите си десет мача и бяха непобедени през декември. Те допуснаха едва две загуби през целия сезон и макар да завършиха сезона с 10 победи в 11 мача, не успяха да се преборят за титлата с Манчестър Юнайтед. Мърсисайдци останаха на четири точки от върха.

Ливърпул 2013/2014

С нападение от Луис Суарес, Даниел Стъридж и Рахийм Стърлинг, по всичко изглеждаше, че е дошъл ред на Ливърпул да се поздрави с титлата. Футболистите на Брендън Роджърс водеха по Коледа, а през втората половина от сезона допуснаха само една загуба. Тази загуба обаче остава във фолклора на английския футбол - поражение от Челси, при което Стивън Джерард се подхлъзна и позволи на Демба Ба да се разпише. Последва равенство 3:3 с Кристъл Палас, което позволи на Манчестър Сити да спечели титлата с две точки повече.

Ливърпул 2018/2019

Пет години по-късно следва ново разочарование за мърсисайдци в съперничеството им с Манчестър Сити. Ливърпул е непобеден до Коледа, докато не идва първия им мач от новата година - поражение от Сити. Това не разколеба играчите на Юрген Клоп, които спечелиха последните си девет мача и записаха клубен рекорд от 97 точки. Това обаче не бе достатъчно, за да спечелят титлата, защото Манчестър Сити регистрира 14 поредни победи и изпревари съперника си само с точка.

Ливърпул 2020/2021

След като спечелиха титлата през миналия сезон, изглеждаше, че мърсисайдци ще защитят отличието. На Коледа водеха с четири точки пред Манчестър Сити, но не след дълго контузии попречиха на отбора да продължи добрата си форма. Тимът се смъкна до третото място, а Манчестър Сити отново се изкачи до върха.

Арсенал 2022/2023

Водени от Микел Артета, “артилеристите” бяха загубили само един мач преди новата година. Макар да имаха убедителна преднина пред Манчестър Сити, “гражданите” се възползваха от поредица от слаби резултати на опонента и стигнаха до титлата. Лондончани прекараха 248 дни на върха, без да спечелят титлата - нов рекорд във Висшата лига.

Арсенал 2023/2024

Арсенал бе събрал 40 точки преди Коледа, а най-близкият им преследвач бе Ливърпул с точка по-малко. Не Ливърпул обаче, а отново Манчестър Сити обърка сметките на лондончани, като в последните си 20 мача записа 17 победи и 3 равенства, за да спечели титлата с две точки повече. По време на празничния период Арсенал отстъпи на лондонските си съперници Фулъм и Уест Хем, с което позволи на “гражданите” да се възползват.