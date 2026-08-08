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Пожар пламна край 69-ия километър на АМ „Тракия“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
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Чете се за: 01:42 мин.
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Пожар е възникнал в района на 69-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в платното в посока Бургас, в близост до пътния възел за Велинград.

По първоначална информация огънят е тръгнал от сухи треви. Хора, намиращи се наблизо, са направили опит да го угасят, но не са успели, след което е подаден сигнал на телефон 112.

Заради високите температури и силния вятър пожарът бързо се е разраснал и е обхванал лозови масиви в района на пътния възел. На място първоначално са изпратени два противопожарни екипа – от участъка в Септември и от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Пазарджик. Заради усложнената обстановка към мястото се насочват и допълнителни екипи на пожарната.

В района има и два полицейски екипа – на Районното управление в Септември и на сектор „Пътна полиция“, които следят обстановката и са в готовност при необходимост да ограничат или временно да спрат движението по автомагистралата заради евентуално силно задимяване.

От пожарната призовават водачите, които пътуват както в посока Бургас, така и към София, да шофират с повишено внимание. При наближаване на района на пожара е необходимо да намалят скоростта, да увеличат дистанцията между автомобилите и да следват указанията на полицейските служители.

Към момента огнеборците продължават борбата с пламъците, а движението по автомагистрала „Тракия“ все още не е ограничено.

#горят сухи треви и храсти #задимяване заради пожар #автомагистрала "Тракия" #пожар

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