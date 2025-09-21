БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Пожарът край Плевен е локализиран

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Запази

Няма опасност огънят да се разпространи

Пожарът край Плевен е локализиран
Снимка: Борислав Цветанов
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Пожарът, който избухна вчера край Плевен, е локализиран. Около полунощ огнеборците са успели да овладеят огъня, съобщиха от общината.

Няма опасност пожарът да се разпространи. Продължава гасенето на локални огнища, като през цялата нощ районът беше наблюдаван от дежурни екипи.

Пожарът, възникна в района на бившата рафинерия "Плама". Периодично се правят замервания - резултатите показват безопасни стойности.

#гасене на пожар #Плевен #пожар

Водещи новини

Пожарът край Плевен е локализиран
Пожарът край Плевен е локализиран
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Овладян е големият пожар над асеновградското село Горнослав Овладян е големият пожар над асеновградското село Горнослав
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Източен страж": Британски изтребители осъществиха първия си полет "Източен страж": Британски изтребители осъществиха първия си полет
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Слънчево и топло до средата на новата седмица Слънчево и топло до средата на новата седмица
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират...
Чете се за: 05:02 мин.
Икономика
Кампания събра над 135 000 лв. за възстановяването на покрива на...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Между формулите и езиците: Ще се подготвят ли учениците за живота с...
Чете се за: 16:25 мин.
След новините
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ