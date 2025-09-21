Енрике Иглесиас пя пред хиляди фенове на стадион "Васил Левски" (СНИМКИ)

"Обичам ви, България. See you soon!" С тези пет думи, казани на български и английски език завърши петият, най-голям и мащабен концерт на Енрике Иглесиас у нас. Над 30 000 души пяха в хор със своя любимец.

В продължение на точно деветдесет минути, на националния стадион "Васил Левски", бяха представени 19 песни. След кратко интро, шоуто започна на испански – със "Súbeme la radio" от 2017 г., последваха "Freak" (2014), "Chasing The Sun" (2021), "Be with You" (1996), "Heartbeat" (2010), "Duele el corazón" (2016), позната като дует с пуреториканския рапър Уисин, както и първият голям хит от 1998 г. – "Bailamos".

На "Cuando Me Enamoro" (2010) Иглесиас се премести в средата на стадиона, насред хората. Преди да продължи с "Ring My Bells" (2007), той отново се обърна към публиката на български с "Наздраве", отливайки от бутилка малък шот за себе си и вокалистката, която представи като своя приятелка, но само на сцената. Двамата запяха "Takin' Back My Love" (2008), която в оригинал е дует със Сиара. Иглесиас се пошегува, че на стадиона има 60 процента жени и 40 процента мъже.

Латино купонът под звездите продължи с "Me pase" (2021). След "Chasing The Sun", това беше второто по-ново парче от целия сетлист за 20 септември. Синглът е с участието на пуерториканската певица и авторка на песни Фаруко, и излиза в предпоследния албум на испанската звезда.

След като отново се върна на главната сцена, концертът продължи с "I Like How It Feels" (2014), "Tired Of Being Sorry" (2007), "Escape" от едноименния албум (2001), която завършва с мотиви от "Sweet Dreams" на Eurythmics, и "Tonight I’m Lovin’ You" (2005).

Сред емоционалните и едновременно с това забавни моменти бе признанието, че има няколко любими неща – обича да пише песни и да ги пее, харесва му да е тук, сред почитателите си, обича семейството си и... да си пийва в събота вечер. След тези думи, Иглесиас отпи глътка от бутилка и попита:

"София, някой пие ли тук? Не, нали? А кой тази вечер е на 18 или повече години? А кой е под 18? Добре, добре, добре... Не започвайте да пиете, докато не станете на 85."

На "Hero", един от най-големите му хитове, записан в началото на новия век, Енрике Иглесиас отново се премести в средата на арената. Продължи с "El Perdón", позната като дует с Ники Джем, суперхита "Bailando" и за финал – дуета с Питбул (но без Питбул) – "I like it", гарниран със стотици бели балони, на които пишеше EI (инициалите на артиста) и мощна заря.

снимки: БТА