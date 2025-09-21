Енрике Иглесиас пя пред хиляди фенове на стадион "Васил Левски" (СНИМКИ)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Обичам ви, България. See you soon!", каза латинозвездата на българските си почитатели

енрике иглесиас хиляди фенове стадион васил левски снимки
Снимка: БТА
Слушай новината

"Обичам ви, България. See you soon!" С тези пет думи, казани на български и английски език завърши петият, най-голям и мащабен концерт на Енрике Иглесиас у нас. Над 30 000 души пяха в хор със своя любимец.

В продължение на точно деветдесет минути, на националния стадион "Васил Левски", бяха представени 19 песни. След кратко интро, шоуто започна на испански – със "Súbeme la radio" от 2017 г., последваха "Freak" (2014), "Chasing The Sun" (2021), "Be with You" (1996), "Heartbeat" (2010), "Duele el corazón" (2016), позната като дует с пуреториканския рапър Уисин, както и първият голям хит от 1998 г. – "Bailamos".

На "Cuando Me Enamoro" (2010) Иглесиас се премести в средата на стадиона, насред хората. Преди да продължи с "Ring My Bells" (2007), той отново се обърна към публиката на български с "Наздраве", отливайки от бутилка малък шот за себе си и вокалистката, която представи като своя приятелка, но само на сцената. Двамата запяха "Takin' Back My Love" (2008), която в оригинал е дует със Сиара. Иглесиас се пошегува, че на стадиона има 60 процента жени и 40 процента мъже.

Латино купонът под звездите продължи с "Me pase" (2021). След "Chasing The Sun", това беше второто по-ново парче от целия сетлист за 20 септември. Синглът е с участието на пуерториканската певица и авторка на песни Фаруко, и излиза в предпоследния албум на испанската звезда.

След като отново се върна на главната сцена, концертът продължи с "I Like How It Feels" (2014), "Tired Of Being Sorry" (2007), "Escape" от едноименния албум (2001), която завършва с мотиви от "Sweet Dreams" на Eurythmics, и "Tonight I’m Lovin’ You" (2005).

Сред емоционалните и едновременно с това забавни моменти бе признанието, че има няколко любими неща – обича да пише песни и да ги пее, харесва му да е тук, сред почитателите си, обича семейството си и... да си пийва в събота вечер. След тези думи, Иглесиас отпи глътка от бутилка и попита:

"София, някой пие ли тук? Не, нали? А кой тази вечер е на 18 или повече години? А кой е под 18? Добре, добре, добре... Не започвайте да пиете, докато не станете на 85."

На "Hero", един от най-големите му хитове, записан в началото на новия век, Енрике Иглесиас отново се премести в средата на арената. Продължи с "El Perdón", позната като дует с Ники Джем, суперхита "Bailando" и за финал – дуета с Питбул (но без Питбул) – "I like it", гарниран със стотици бели балони, на които пишеше EI (инициалите на артиста) и мощна заря.

снимки: БТА

