Патриарх Даниил отслужи света литургия за празника на своя небесен покровител - св. Даниил Стълпник (СНИМКИ)

Българският патриарх и софийски митрополит Даниил възглави в столичната митрополитска катедрала "Св. великомъченица Неделя" тържествена света литургия за празника на своя небесен покровител - св. Даниил Стълпник. Участват също архиереи от Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия БПЦ-БП.

В храма сред присъстващите са президентът Румен Радев, кметът на Столичната община Васил Терзиев, генералните директори на Българската телеграфна агенция и на Българската национална телевизия - Кирил Вълчев и Емил Кошлуков, Симеон Сакскобургготски, представители на политически партии, граждани.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ