Патриарх Даниил отслужи света литургия за празника на своя небесен покровител - св. Даниил Стълпник (СНИМКИ)

Чете се за: 00:47 мин.
патриарх даниил литургия снимки
Българският патриарх и софийски митрополит Даниил възглави в столичната митрополитска катедрала "Св. великомъченица Неделя" тържествена света литургия за празника на своя небесен покровител - св. Даниил Стълпник. Участват също архиереи от Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия БПЦ-БП.

В храма сред присъстващите са президентът Румен Радев, кметът на Столичната община Васил Терзиев, генералните директори на Българската телеграфна агенция и на Българската национална телевизия - Кирил Вълчев и Емил Кошлуков, Симеон Сакскобургготски, представители на политически партии, граждани.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

#патриарх Даниил

Хиляди на протест срещу управляващите в столицата (ГАЛЕРИЯ)
Хиляди на протест срещу управляващите в столицата (ГАЛЕРИЯ)
"Празник на О-солената риба" се проведе в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:57 мин.
Коледно настроение завладя Европа (СНИМКИ)
Чете се за: 00:10 мин.
"Да споделим Никулден": Кулинарен благотворителен фестивал се проведе във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:35 мин.
Запалиха светлините на коледната елха в Монтана (СНИМКИ)
Чете се за: 00:12 мин.
Двойка полярни сови около езерото Мичиган привлича любители на птиците в Чикаго (СНИМКИ)
Чете се за: 02:15 мин.

НА ЖИВО: Депутатите гласуват шестия вот на недоверие към кабинета "Желязков"
НА ЖИВО: Депутатите гласуват шестия вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото осигуряване
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Протестът срещу правителството: Многолюдният митинг в София премина без безредици
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
СДВР: Задържани са 57 души по време на протеста снощи
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Почти двойно поскъпване на стоматологичните услуги у нас
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Десетки хиляди хронично болни пациенти могат да останат без...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост във...
Чете се за: 09:05 мин.
У нас
Ескалация по оста САЩ - Венецуела: Американската брегова охрана...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
