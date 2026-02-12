Президентът Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на служебно правителство на Андрей Гюров
След получаването на мандата Андрей Гюров има една седмица, за да предложи състав на правителство
Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставяне на служебно правителство на Андрей Гюров.
От 10:00 часа държавният глава ще приеме подуправителя на БНБ на "Дондуков" 2.
БНТ ще излъчи на живо откритата част от срещата в президентството.
Вчера президентът посочи Андрей Гюров като кандидат за служебен премиер. До избора на Гюров се стигна, след като той и други четирима от така наречената "домова книга" изразиха готовност да заемат поста на служебен министър-председател.
След получаването на мандата Андрей Гюров има една седмица, за да предложи състав на правителство. Ако всичко е наред, президентът издава указ за назначаване на правителството. И заедно с това определя датата на предсрочните парламентарни избори, в срок до два месеца.