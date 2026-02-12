БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ТЪРСИ СЕ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР

Президентът Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на служебно правителство на Андрей Гюров

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Запази

След получаването на мандата Андрей Гюров има една седмица, за да предложи състав на правителство

Президентът Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на служебно правителство на Андрей Гюров
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставяне на служебно правителство на Андрей Гюров.

От 10:00 часа държавният глава ще приеме подуправителя на БНБ на "Дондуков" 2.

БНТ ще излъчи на живо откритата част от срещата в президентството.

Вчера президентът посочи Андрей Гюров като кандидат за служебен премиер. До избора на Гюров се стигна, след като той и други четирима от така наречената "домова книга" изразиха готовност да заемат поста на служебен министър-председател.

След получаването на мандата Андрей Гюров има една седмица, за да предложи състав на правителство. Ако всичко е наред, президентът издава указ за назначаване на правителството. И заедно с това определя датата на предсрочните парламентарни избори, в срок до два месеца.

#вицепрезидентът Илияна Йотова #Андрей Гюров #служебен премиер

Водещи новини

След по-топлото време до края на седмицата идва ново застудяване
След по-топлото време до края на седмицата идва ново застудяване
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Президентът Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на служебно правителство на Андрей Гюров Президентът Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на служебно правителство на Андрей Гюров
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Парламентът ще изслуша министъра на икономиката заради необосновано повишаване на цените на основни стоки и услуги Парламентът ще изслуша министъра на икономиката заради необосновано повишаване на цените на основни стоки и услуги
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс,...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Проверяват разрешителните за оръжието, притежавано от Калушев и...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ