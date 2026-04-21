БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да...
Чете се за: 01:30 мин.
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша...
Чете се за: 02:57 мин.
Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Президентът Йотова: В сряда или четвъртък ще бъде свикан парламентът

Президентът Йотова: В сряда или четвъртък ще бъде свикан парламентът
Снимка: БТА
Президентът Илияна Йотова е в готовност да свика новото Народното събрание, след като бъде обнародван в "Държавен вестник" списъкът с имената на новите депутати. Кога е най-вероятно да заработи следващият парламент и какви са очакванията на държавния глава от новото парламентарно мнозинство?

52-ото Народно събрание ще бъде свикано в сряда или четвъртък следващата седмица, коментира президентът Илияна Йотова. Все още се чака обявяването на списъка с новите депутати и обнародването му в "Държавен вестник".

Илияна Йотова, президент на Република България: "Още през следващата седмица ще направя и невъзможното, за да бъде свикано новото НС, а след това и първи мандат - надявам се успешен, а след това и ново правителство. Цялата отговорност оттук нататък ще бъде на новите народни представители."

Йотова коментира избора на нов Висш съдебн съвет и главен прокурор.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Новото мнозинство в парламента и до колкото разбирам и опозицията в него. Ще направят всичко в него, ще направят всичко възможно най-накрая България да направи една сериозна реформа, премерени стъпки една след друга с уважението към цялото юридическо съсловие и този път препоръчвам да се вслушат в техните позиции и съсловия."

Йотова отново оцени високо работата на главния секретар Георги Кандев за борбата с изборните нарушения.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Давам много висока оценка на сегашния главен секретар, макар да е и времнно изпълняващ, но разбира се това ще реши новият министър и новото правителство. Ако питате мен - аз лично бих му дала шанс да довърши това, което е започнал."

Едва след свикването на новия парламент и избора на председател и сформиране на парламентарните групи ще продължи и процедурата с консултациите и връчването на първия мандат.

#парламентарни избори 2026 #президентът Илияна Йотова #Парламент #избори

Президентът Йотова: В сряда или четвъртък ще бъде свикан парламентът
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък ще бъде свикан парламентът
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Заради антракса в Силистренско: Проверяват ферми и превоз на животни в Разградско Заради антракса в Силистренско: Проверяват ферми и превоз на животни в Разградско
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Финансовото министерство пое нов дълг за 150 милиона евро Финансовото министерство пое нов дълг за 150 милиона евро
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да подаде оставка БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да подаде оставка
Чете се за: 01:30 мин.
Политика
Премиерът Андрей Гюров: Две трети от разследванията на МВР се...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Добивът на нефт в Русия е намалял с между 300 000 и 400 000 барела...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Катастрофа между кола и линейка в София
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
149 са случаите на морбили в страната
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
