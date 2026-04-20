При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Кърджали
Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Кърджали.
ДПС – 56,16%
"Прогресивна България" – 24,33%
ГЕРБ-СДС – 4,85%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 4,27%
ПП-ДБ – 3,36%
"БСП – Обединена левица" – 1,46%
"Възраждане" – 1,29%
"Величие" – 0,85%
МЕЧ – 0,84%
"Сияние" – 0,68%
"Има такъв народ" – 0,65%