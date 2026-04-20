При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Плевен
Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Плевен.
"Прогресивна България" – 51,83%
ГЕРБ-СДС – 12,82%
ПП-ДБ – 6,76%
ДПС – 5,46%
МЕЧ – 4,2%
"Възраждане" – 3,83%
"Величие" – 3,48
"Сияние" – 3,48
"БСП – Обединена левица" – 3,42%
"Има такъв народ" – 1,13%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,44%