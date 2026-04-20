При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Плевен

Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Плевен.

"Прогресивна България" – 51,83%



ГЕРБ-СДС – 12,82%



ПП-ДБ – 6,76%

ДПС – 5,46%



МЕЧ – 4,2%



"Възраждане" – 3,83%

"Величие" – 3,48

"Сияние" – 3,48

"БСП – Обединена левица" – 3,42%

"Има такъв народ" – 1,13%



"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,44%