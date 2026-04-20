„Това е безобразно, опашката е цял ден“: Напрежение и куриози при гласуването в Лондон
Във Великобритания, освен големи опашки, имаше и голямо напрежение.Проследихме вота в секцията с най-много гласували, където вечерта завърши с бурни спорове. В единствената секция в Северен Лондон, където живеят най-много българи, очаквано и по традиция, изборният ден не приключи в 8 и беше удължен с час.
Предеседател СИК: „Който е подал онлайн декларация минава приоритетно, за да бъда честна с вас, даваме всичко от себе си.“
„От 7 часа е пълно тука, хората имат желание да гласуват. Но ето - би трябвало още една секция да има. Тук има много българи. Защото се надяваме на нещо хубаво, да се промени нещо в тази държава.“
„Това ще бъде безобразно, ако ни оставят без шанс да гласуваме, затова сме дошли да чакаме. Тази опашка е цял ден.“
С последните минути обаче напрежението нарасна.
„Те бутат вратата, вместо да се радват че идват да гласуват българите.“
„И заплашват, с кое ни заплашват, че ще извикат полиция? Че искаме да си дадем гласа ли?“
Бутнати бяха и масите, на които цял ден хората попълваха декларациите.
Генка Цочева, председател на СИК Палмърс Грийн: „Ако зависи от нас всички хора трябваше да гласуват. Но ние не ги взимаме тези решения.“
- Бяхте ли се подготвили за този сценарий с намаляването на секциите?
„Абсолютно, повториха се събития, които историята помни в същия този район.“
Опашки имаше в цял Източен и Южен Лондон, но най-спокойно беше тук - в седемте секции в посолството. Имаше и куриози - на места хартията за машините не стигна, а секция затвори с няколко забравени лични карти и паспорти от разсеяни избиратели.