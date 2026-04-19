Опашки и дълго чакане за сънародниците ни във Великобритания

Напрежение заради струпване на български граждани пред избирателни секции в Лондон. Наложи се и проверка от британската полиция. Секциите в чужбина са по-малко на тези избори. В квартал "Палмърс Грийн" в Северен Лондон, където се намира единствената секция в района, а живеят най-много българи пред секцията има дълга опашка. Хората, които са най-отпред, чакат повече от 2 часа. Расте и напрежението сред хората, които се чудят дали да не отидат до други секции, но въпреки това не се отказват. В Лондон има 15 секции, като седем от тях са в Българското посолство, откъдето започна изборния ден. Там още преди отварянето имаше желаещи да гласуват.

Първите желаещи да гласуват в българското посолство в Лондон дойдоха още преди седемте секции да са отворили врати. Тема за най-ранобудните бяха и промените в Изборния кодекс, заради които някои от тях пътуваха с часове до урните.

„Идвам от съседния квартал Фулам преди пет минути, 18.30ч. местно време.“ „Близо час, час и половина чаках. Дойдох с влак, с рейс, с метро.“

На тротоара пред посолството те попълваха декларациите, с които се задължават да не гласуват на друго място. Заради струпванията британската полиция дойде на място да провери какво става. А на 21 километра от там, в Северен Лондон, се извиха огромни опашки. Това е и районът с най-много българи тук.

„Почти два часа, час и половина два. Издържахме, заради промяната.“ Генка Цочева, председател на секцията в Палмърс Грийн: „Секциите както знаете са доста орязани извън страната, в България. Конкретно в тази сграда предходни години е имало три избирателни секции, сега е една единствена.“ „Сега някой се оплака, че тук навънка няма декларация, председателката излезе и им раздаде декларации и стана анархия, никой не може да влезе.“

За часове тук гласуваха двойно повече българи отколкото на последния вот, а с напредването на деня и нарастването на опашката, растеше и негодуванието на хората.

Ася: „Имам въпрос към външно министерство - защо тук има само една секция?“

От Северен до Южен Лондон гледките през целия ден бяха едни и същи, а доброволци дежуряха по опашките, за да съдействат.

