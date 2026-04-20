При близо 100% обработени протоколи: "Прогресивна България" с убедителна победа в Бургас

Убедителна победа на „Прогресивна България“ в Бургас. При обработени 99.46% от протоколите в един от най-големите избирателни райони, за формацията на Румен Радев са гласували 47.38% от гласоподавателите.

На второ място се нарежда „ГЕРБ-СДС“ с 13.81% подкрепа. Трети са „ПП-ДБ“ с 8.72%. След тях се нареждат "Движението за права и свободи" с 7.50% и "Възраждане" с 3.84%.

Последният 747 протокол в Бургас бе предаден в 06:10 ч. От РИК отчитат, че на тези избори секционните комисии са допуснали по-малко грешки при въвеждане на данните в протоколите. Нисък е процентът и на недействителните бюлетини.

Сериозен ръст се отчита обаче при сигналите за нарушения, получени към комисията в изборния ден