БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Земетресение от 7,3 по Рихтер в Япония
Чете се за: 00:22 мин.
При 96,41% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
Чете се за: 00:37 мин.
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?
В развитие

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

"Прогресивна България" с убедителна победа и в област Благоевград

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Запази
прогресивна българия убедителна победа област благоевград
Слушай новината

При 65% обработени протоколи – "Прогресивна България" води с 44,57% от вота на жителите в област Благоевград. 23,70% от гласоподавателите са избрали да подкрепят ГЕРБ. След тях се нарежда ПП-ДБ с малко над 10%. "Движението за права и свободи" са четвърти. За тях гласа си са дали 4,01% от хората, които са отишли до урните през вчерашния ден. Продължава обработването на протоколите.

„Бавно върви процесът, тъй като в тези избори има едни нови изисквания, които РИК трябва да осъществява относно чувалите със специалните пломби, наличието или липсата на книжа и материали в пликовете. Това допълнително забавя процеса по обработка.“, заяви за БНТ Мартин Бусаров, председател на РИК.

Заради сериозния брой замени в Секционните избирателни комисии, документацията е пълна с грешки, което сериозно забавя обработването им в РИК-Благоевград.

„Виждаме, че се допускат елементарни грешки в полета, в протокола, които просто не можем да си обясним как може да се сбърка. Липсата на обучение на членовете, които сменихме последната седмица доведе до този негативен резултат. В дните от вторник до петък сменихме около 400 члена от състава на секциите, от близо 6000, колкото е техният брой.“ допълва Бусаров.

Очаква се преброяването да приключи в ранния следобед. Тогава ще има и яснота и за преференциите и евентуалните имена на бъдещите депутати в 52-то Народно събрание, които ще влязат от област Благоевград.

#парламентарни избори 2026 #РИК - Благоевград #избори на 19 април #България гласува #резултати

При 96,41% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
Чете се за: 00:37 мин.
Чете се за: 01:10 мин.
Чете се за: 04:02 мин.
Чете се за: 00:27 мин.
Чете се за: 00:52 мин.
Чете се за: 03:10 мин.
Чете се за: 01:25 мин.
Чете се за: 03:12 мин.
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ