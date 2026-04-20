"Прогресивна България" с убедителна победа и в област Благоевград

При 65% обработени протоколи – "Прогресивна България" води с 44,57% от вота на жителите в област Благоевград. 23,70% от гласоподавателите са избрали да подкрепят ГЕРБ. След тях се нарежда ПП-ДБ с малко над 10%. "Движението за права и свободи" са четвърти. За тях гласа си са дали 4,01% от хората, които са отишли до урните през вчерашния ден. Продължава обработването на протоколите.

„Бавно върви процесът, тъй като в тези избори има едни нови изисквания, които РИК трябва да осъществява относно чувалите със специалните пломби, наличието или липсата на книжа и материали в пликовете. Това допълнително забавя процеса по обработка.“, заяви за БНТ Мартин Бусаров, председател на РИК.

Заради сериозния брой замени в Секционните избирателни комисии, документацията е пълна с грешки, което сериозно забавя обработването им в РИК-Благоевград.

„Виждаме, че се допускат елементарни грешки в полета, в протокола, които просто не можем да си обясним как може да се сбърка. Липсата на обучение на членовете, които сменихме последната седмица доведе до този негативен резултат. В дните от вторник до петък сменихме около 400 члена от състава на секциите, от близо 6000, колкото е техният брой.“ допълва Бусаров.

Очаква се преброяването да приключи в ранния следобед. Тогава ще има и яснота и за преференциите и евентуалните имена на бъдещите депутати в 52-то Народно събрание, които ще влязат от област Благоевград.