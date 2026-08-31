Протест в Кочани в подкрепа на Ива Михайлова, разпитаха и последния свидетел на катастрофата с нея

БНТ първа повдигна темата за момичето от Република Северна Македония, което не може да напуска родината си, след участие в катастрофа. В съдебната зала, в нейна подкрепа се събраха български народни представители от различни партии, а преди заседанието близки на Ива излязоха на символичен протест пред сградата на съда. Демонстрация и в София пред посолството на Република Северна Македония у нас.

След 8 отказа да се лекува извън РСМ Ива Михайлова продължава да се надява на справедливост.

Ива Михайлова: "Всеки ден се чувствам по-зле. Представям много документи, но явно те не са им достатъчни."

Днес беше разпитан и последният свидетел. Полицаят, който е ръководил екипът на униформени, спирали за проверка автомобилите идващи от Щип към Кочани твърди, че не е видял момента на катастрофата, а само е чул звукът от сблъсъка между двете коли. Заявява още, че спирали колите за проверка така, че да не пречат на движението. Пред медиите избра да мълчи.

Прокурорът по делото поиска медиите да не снимат в залата. Мотивира се с твърдението, че екипът ни е снимал показанията на Дейвид Кръстов, единствения свидетел видял сблъсъка. Според него колата на Ива е ударена в нейната лента.

Дейвид даде интервю за " По света и у нас", но извън съдебната зала и след като даде показания по делото. Днес на делото присъстваха и депутати от 4 формации в българския парламент.

Борислав Георгиев, народен представител от ПГ на "Прогресивна България": "Въпросът е в едно младо момиче, една българка, която тенденциозно е държана тук в град Кочани. Не й дават да дойде в България. Видяхме всички тенденциозното на съда в Кочани, така че тенденцията е просто - държат я тук като заложник." Георг Георгиев, народен представител от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Нашето присъствие тук е по една много важна причина - да гарантираме на тази млада жена правото на адекватно здравеопазване и това, че нейните граждански права и интереси ще бъдат защитени." Елисавета Белобрадова, народен представител от ПГ на "Демократична България": "Ние сме тук основно, за да гарантираме, че Ива Михайлова ще получи справедлив процес, че ще бъдат защитени всичките й човешки права и изобщо че РСМ, която е част от преговорния процес, ще осигури справедлив процес." Ангел Георгиев, народен представител от ПГ на "Възраждане":"Това, което виждаме от страна на прокуратурата, е една тенденциозност, виждаме, че на моменти прокурорът се опитва да води делото все едно е съдия и прокурор едновременно. А той не е съдия."

Ива получи подкрепа и от хора в Кочани, които дойдоха на протест пред съда, преди началото на делото.

„Гласността е нашето най-силно оръжие. Искаме да дадем гласност, за да има честен процес.“ „Не е тайна, че има съмнения за обективността на съдебния процес, мисля, че е една справедлива кауза и сме тук, за да ги подкрепим.“ „Трагедия е цялото нещо. Още повече, че трагедия не описва момента, когато е намесена корупция. Тук сме, да се надяваме, че правосъдието ще си свърши работата.“ „Сакаме правда, а правда у Македония тежко.“

Ива Михайлова благодари на хората, които са я подкрепили в София и Скопие.

Дали съдът ще бъде справедлив, предстои да видим. Казусът с лечението на Ива може да стигне до съда в Страсбург, където ще стане ясно дали се мери със справедлив аршин.

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