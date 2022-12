Размениха американската баскетболна звезда Бритни Грийнър за оръжейния търговец Виктор Бут

САЩ и Русия размениха американската баскетболна звезда Бритни Грийнър за известния руски търговец на оръжие Виктор Бут.

Размяната на затворниците е станала на летището в Абу Даби.

Грийнър беше арестувана на московско летище през февруари за притежание на масло от канабис. Новината за размяната беше потвърдена и от американския президент Джо Байдън в Туитър.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT