Росица Денчева с обрат и победа в Ираклион

18-годишната Росица Денчева от Плевен започна с победа участието си на турнира по тенис на клей в Ираклион, Гърция, с награден фонд 40 хиляди долара. Тя победи Михаела Байерлова от Чехия с 3:6, 6:4, 6:1 след почти два часа и половина игра. Денчева направи обрат, след като загуби първия сет и изостана във втория, но спечели седем поредни гейма и затвори мача уверено. Следващата ѝ съперничка ще бъде победителката от двубоя между Амариса Тот от Унгария и квалификантка. В основната схема участват още две българки – Ива Иванова и Денислава Глушкова. Виктория Велева отпадна в последния кръг на квалификациите.