ИЗВЕСТИЯ

На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

Росица Денчева с обрат и победа в Ираклион

Чете се за: 00:52 мин.
Деца
росица денчева продължава втория кръг сингъл тенис турнира клей ираклион гърция
18-годишната Росица Денчева от Плевен започна с победа участието си на турнира по тенис на клей в Ираклион, Гърция, с награден фонд 40 хиляди долара. Тя победи Михаела Байерлова от Чехия с 3:6, 6:4, 6:1 след почти два часа и половина игра. Денчева направи обрат, след като загуби първия сет и изостана във втория, но спечели седем поредни гейма и затвори мача уверено. Следващата ѝ съперничка ще бъде победителката от двубоя между Амариса Тот от Унгария и квалификантка. В основната схема участват още две българки – Ива Иванова и Денислава Глушкова. Виктория Велева отпадна в последния кръг на квалификациите.

Интервю с триатлониста Преслав Кушев
Интервю с триатлониста Преслав Кушев
Тържествено откриване на 15-тите Национални спортни игри на Китай Тържествено откриване на 15-тите Национални спортни игри на Китай
Чете се за: 00:22 мин.
Йоана Илиева взе бронзов медал на сабя на Световната купа по фехтовка в Алжир Йоана Илиева взе бронзов медал на сабя на Световната купа по фехтовка в Алжир
Чете се за: 00:10 мин.
Фотоизложба на българската волейболна гордост заблестя пред НДК Фотоизложба на българската волейболна гордост заблестя пред НДК
Чете се за: 00:15 мин.
България с първи три финала на Европейското първенство по аеробика в Азербайджан България с първи три финала на Европейското първенство по аеробика в Азербайджан
Чете се за: 00:32 мин.
Силен старт за България: три финала на Европейското първенство по спортна аеробика в Азербайджан Силен старт за България: три финала на Европейското първенство по спортна аеробика в Азербайджан
Чете се за: 01:37 мин.

Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026 - разговорите продължават
Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026 - разговорите продължават
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
България получи 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост България получи 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След тежкия инцидент на рали: Пострадалото момиче се възстановява,...
Чете се за: 02:47 мин.
Общество
Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
