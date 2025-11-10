БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Силен старт за България: три финала на Европейското първенство по спортна аеробика в Азербайджан
Снимка: Съюз по аеробика
Слушай новината

България започна силно участието си на Европейското първенство по спортна аеробика за юноши и девойки в Ганджа, Азербайджан. Още в първия ден нашите състезатели се класираха за три финала и дадоха заявка за медали.

В тройката при 15–17-годишните Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова впечатлиха журито и заеха първо място в квалификациите с резултат 18.550 точки. Другата българска тройка – Неда Запрянова, Стефани Лечева и Мария Вълчева, остана извън финала, като се нареди на 19-о място.

При смесените двойки, Стефани Лечева и Атанас Благоев се представиха отлично и влизат във финала с четвърта оценка – 18.000 точки.

В индивидуалните изпълнения Николета Сарафимова се класира за финала при девойките 12–14 години с четвърти резултат (17.850 точки), докато Ива Агова е първа резерва, а Диана Тенева остана малко под финалната осмица.

Европейското първенство продължава и днес с още квалификации, където България отново ще има силно участие – в индивидуалната надпревара при девойките 15–17 години и в тройките 12–14 години.
Нашите момичета показаха, че имат дух, талант и огромен потенциал да донесат нови отличия за страната.

