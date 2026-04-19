След маратон – към урните: българин гласува след състезание в чужбина

Да гласуваш след като си бягал маратон – така нашият сънародник Даниил Докат упражни правото си на глас. За спортиста това е първи маратон в чужбина, в който се включва заедно с приятели. И макар проливен дъжд да бележи края на маратона, това не секва мотивацията на сънародниците ни да отидат и да гласуват.

Даниил Докат, спортист: "След като сме изпълнили първата стъпка, сме пробягали маратона, сега започва втората, която ще бъде не по-малко сложна, а дори по-сложна, трябва да стигнем до избирателната секция, за да гласуваме, а там отиваме с моите приятели"

Даниил Докат, спортист: "Завършихме втората задача, гласувахме, в секцията във Виена, и сега започва третата и най-сложната задача – трябва да пием бира, но тя не е за пред камера."