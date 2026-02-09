БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера и отвън, твърдят разследващи

Кемперът беше преместен в хале на сграда на МВР, продължава работата по събиране на доказателства

Кемперът, в който бяха открити трите тела под връх Околчица, беше изтеглен тази нощ.

Не по обиколен, а по нормалния маршрут между Околчица и Враца беше изтеглен кемперът тази нощ. От кадрите се вижда че това се случва около 23.20 часа. Кемперът е прибран в хале на сграда на Вътрешното министерство, за да може да продължи да се изземват всякакви следи от него, за да е абсолютно сигурно дали е имало присъствие и на други лица, освен на трите жертви, намерени вътре в самия кемпер.

Проектили и гилзи от извършената стрелба в кемпера има само вътре в него. Категорично няма установена стрелба извън кемпера и отвън посока на този кемпер.

Той е намерен от човек, който е проверявал летния си обор. Оказва се, че във Врачанския Балкан е практика в този сезон, след обилни снеговолежи и дъждове, хората, които се занимават с животновътство, да проверяват каква е готовността на летните обори, тъй като в средата на март там качват и стадата.

Ангел Петров, кмет на с. Згориград: "По целия Врачански Балкан, чак до стария рудник, имаше около десетина кошари поне, аз като си спомням. Има още действащи и хората, предполагам, в това време ходят да ги наглежат след снеговолеж, вчера беше хубав ден, дали има някакви последствия и си е практика да ходят да си следят нещата, дали нещо имат, дали набези, дали някакви последствия от самите атмосферни условия."

Според хората във Враца кемперът е бил на място, което е наистина много трудно достъпно. Бил, според източници от разследването, скрит така в гористата местност, че наистина не е било възможно да се види.

