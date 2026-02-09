БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се...
Чете се за: 02:07 мин.
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата...
Чете се за: 06:32 мин.
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се благословен

Талантът сподели, че сега му предстои „кратка почивка, седмица в Университета и още 4 старта за Световната купа“.

Тервел Замфиров
Бронзовият медалист от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Тервел Замфиров се завърна на родна земя. Той беше посрещнат от десетки привърженици, на които отдели подобаващо време за снимки и автографи.

„Благодаря за страхотното посрещане. Чувствам се много по-добре на българска земя, отколкото на италианска. Благодаря за страхотните емоции, които ми поднесохте още от кацането на летището“, бяха първите думи на Тервел Замфиров на родна земя.

„Случи ми се нещо много хубаво, няма как да не бъда позитивно настроен. Усещаме много сериозна подкрепа от държавата, ние сме в най-добре подкрепяната федерация, имам опит в други федерации и го казвам от първо лице. Съчетавам нещата с много дисциплина и старание. Нашия спорт позволява голямо спортно дълголетие, надявам се да се състезавам още много години“, добави Замфиров.

20-годишният състезател изрази увереност, че сноубордът няма да загуби мястото си в олимпийската програма на бъдещите игри.

„Положението изглежда оптимистично, направихме страхотно състезание и показахме лицето на нашия спорт. Смятам, че съдната беше на наша страна и ще се вземе страхотното представяне на нашия спорт. Изключително състезание, смятам, че сноубордът ще остане олимпийски спорт и всичко ще бъде наред“, каза спортистът.

Замфиров сподели, че сега му предстои „кратка почивка, седмица в университета и още 4 старта за Световната купа“.

„Голяма гордост, чувствам се благословен да прекъсна това 20-годишно чакане на медал от Зимни игри. Надявам се така да ни върви по вода и да ни е на кадем за още по-добри резултати“, добави Замфиров.

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026 #Тервел Замфиров

