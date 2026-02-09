Радослав Янков даде заявка за участие в следващите зимни олимпийски игри

Това, че бяхме толкова голям отбор на олимпийските игри, мисля, че това е голям успех. Трябва да се оцени от всички. Относно моето състезание, споменах няколко пъти, направих силно спускане и въпреки това не успях да премина осминафинала. Това каза Радослав Янков при пристигането си в София заедно с българския тим по сноуборд. Той достигна до осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Тервел Замфиров записа исторически успех, като завоюва бронзовия медал. Малена Замфирова също записа участие в Топ 16, а четвъртият ни представител Александър Кръшняк не успя да премине квалификациите.

Българският отбор беше посрещнат от десетки привърженици на аерогара "Васил Левски" в София.

"Разочарован бях малко след самото каране, но не съм правил грешки, което пък е добрата страна на нещата. Влезнах във финали отново след последните си игри, но наистина много ми се искаше да продължа напред", добави Янков.

Той коментира и представянето на останалите в отбора.

"Историческо е това, което се случва. Радостен съм за това, защото целият този труд на всички по пътя, последните 10 години, вече плодовете се събират. Можем да видим такива страхотни деца като Малена, такива таланти като Тервел, които вече успяват да пробият в световния елит и то сериозно. Вече ни гледат с други очи. В крайна сметка Тервел това, което направи, е много специално нещо, тъй като знаете, че България имаше 6 медало от олимпийски игри за всички времена. И наистина, трябва да си да дадем сметка, че това е много сериозен успех, успех по-сериозен от на много нации", обясни той.

Янков даде заявка за участие на следващите зимни олимпийски игри във френските Алпи.

"Дълголетен спорт е, нищо не е изключено", каза сноубордистът.

Той коментира и състоянието на трасето в Ливиньо.

"Беше страхотен ден, добър склон, огряваше го слънцето, стана едно страхотно състезание, пистата беше подготвена феноменално. Просто наистина много добро състезание. Мисля, че това показва спорта на високо ниво", каза Янков.

Запитан какво е бъдещето на олимпийския сноуборд, той отговори:

"Аз мисля, че след този ден, след това, което се случва, пет различни нации на подиума при мъжете и жените, спечелването на малкия финал на Тервел. Мисля, че хората, комисията, която беше там и би трябвало да определи това решение, беше там и съм сигурен, че са впечатлени от състезанието. Интересен спорт и трябва да останем в олимпийското семейство."

Вижте разговора във видеото!