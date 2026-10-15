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Специализирана хартия за машинно гласуване е транспортирана в Благоевград

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Йорданка Бакалска
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специализирана хартия машинно гласуване транспортирана благоевград
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При засилени мерки за сигурност в Благоевград бяха доставени ролките със специализирана хартия за машинното гласуване за президентските избори на 25 октомври. Общо 2886 ролки за първия и евентуалния втори тур на изборите бяха приети от ръководството и служители на Областна администрация Благоевград. Те ще се съхраняват под охрана на МВР в зала „Орфей“, парк „Македония“ и ще бъдат разпределени към секционните избирателни комисии заедно с останалите изборни материали по предварително изготвени списъци.

С решение на ЦИК на секциите с 1 машина ще бъдат разпределени по 2 ролки, а на секциите с 2 машини ще бъдат разпределени по 5 ролки.

На територията на област Благоевград в 443 секции ще се гласува с машини, от които с една машина- 333, а с две машини - 110. На 21 октомври се очаква да бъдат транспортирани 354 600 бр. хартиени бюлетини, което включва пълния тираж за областта, както и предвидения 10 % допълнителен резерв. От Областната администрация съобщиха, че към момента организационно-техническата подготовка на изборите протича нормално.

#специализирана хартия #Благоевград #машинно гласуване

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