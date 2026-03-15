Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
Държавата отделя между 20 и 30 млн. евро от бюджета за...
ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в Близкия изток

от БНТ , Източник: БТА
Снимка: БТА
Папа Лъв ХІV отново призова днес за мир в Близкия изток, за слагане край на войната и възобновяване на диалога.

"Скъпи братя и сестри, от две седмици народите в Близкия изток страдат от насилието и жестокостите на войната", каза папата в неделната си молитва "Ангел Господен" от Ватикана.

"Хиляди невинни хора бяха убити, а още много бяха принудени да напуснат дома си. Отново заявявам солидарността си с всички онези, които са изгубили скъпи за тях хора при нападенията, поразили училища, болници и жилищни райони", добави Светият отец.

Лъв ХІV подчерта, че ситуацията в Ливан е особено тревожна.

"От името на християните в Близкия изток и всички добродетелни жени и мъже се обръщам към тези, които са отговорни за този конфликт. "Спрете огъня! Нека се върнем към пътя на диалога!", апелира той.

Насилието никога не може да донесе справедливостта, стабилността и мира, които хората чакат, каза още папата.

Водещи новини

Камелия Нейкова: Машините за гласуване ще бъдат технически изправни за изборите на 19 април
Камелия Нейкова: Машините за гласуване ще бъдат технически изправни...
Чете се за: 16:07 мин.
Политика
Срещу скъпите горива: Държавата ще компенсира хората с най-ниски доходи с по 20 евро Срещу скъпите горива: Държавата ще компенсира хората с най-ниски доходи с по 20 евро
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Трагедията в Кочани: Една година между болката и надеждата за справедливост Трагедията в Кочани: Една година между болката и надеждата за справедливост
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Над половината от гражданите на ЕС не са използвали обществен...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Полицаи от Карлово задържаха мъж, нанесъл материални щети по...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Холивуд се готви за нощта на наградите "Оскар"
Чете се за: 03:22 мин.
САЩ и Канада
