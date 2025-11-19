БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 01:52 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стив Макларън подаде оставка от поста селекционер на националния отбор по футбол на Ямайка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Макларън застана начело на Ямайка през 2024 г. и ръководи отбора по време на КОНКАКАФ Голд Къп тази година.

Стив Макларън подаде оставка от поста селекционер на националния отбор по футбол на Ямайка
Снимка: БТА
Слушай новината

Стив Макларън напусна позицията си на селекционер на националния отбор по футбол на Ямайка, съобщи BBC.

Това се случи след нулевото равенство срещу Кюрасао, при което Ямайка изпусна шанса си за директно класиране на световното първенство през 2026 година.

Англичанинът застана начело на Ямайка през 2024-а и ръководи отбора по време на КОНКАКАФ Голд Къп тази година.

„През изминалите 18 месеца дадох всичко, което имах. За мен беше огромна чест да ръководя този отбор. Обаче във футбола резултатите са най-важни и тази вечер не постигнахме целта си, която беше да се класираме директно от групата. Дългът на лидера е да поеме отговорност и да вземе решения, които да са в интерес на отбора“, каза 64-годишният специалист.

„След дълбок размисъл и честна оценка на това докъде сме стигнали и къде трябва да бъдем, реших, че трябва да се оттегля като старши треньор на ямайския национален отбор. Понякога най-доброто нещо, което един лидер може да направи, е да осъзнае, че отборът се нуждае от нова енергия и перспектива, за да се движи напред“, добави той.

За Макларън това е втори случай, в който не успява да класира отбора си за голям форум, след като през 2008 г. не успя да заведе Англия на европейското първенство.

Ямайка все още може да се класира за Мондиала догодина посредством междуконтиненталните плейофи, в които ще участват още Боливия, ДР Конго, Ирак, Нова Каледония и Суринам.

#Стив Макларън

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
1
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
2
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл", остават в ареста
3
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл",...
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
4
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
5
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи на обсъждане предложението на президента за референдум
6
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Честит юбилей на Мария Петрова
5
Честит юбилей на Мария Петрова
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3

Още от: Футбол

Барселона приема Айнтрахт Франкфурт в Шампионската лига на "Камп Ноу"
Барселона приема Айнтрахт Франкфурт в Шампионската лига на "Камп Ноу"
Винченцо Монтела: Фокусирани сме изцяло върху плейофите и продължаваме напред стъпка по стъпка Винченцо Монтела: Фокусирани сме изцяло върху плейофите и продължаваме напред стъпка по стъпка
Чете се за: 04:02 мин.
Дик Адвокаат ще бъде най-възрастният треньор на Мондиал 2026 Дик Адвокаат ще бъде най-възрастният треньор на Мондиал 2026
Чете се за: 01:30 мин.
Кирил Котев: Това е пътят, по който искаме да вървим, предстои ни още много, много работа Кирил Котев: Това е пътят, по който искаме да вървим, предстои ни още много, много работа
Чете се за: 01:47 мин.
Луис де ла Фуенте след равенството с Турция: Днес видяхме колко е трудно да се печели Луис де ла Фуенте след равенството с Турция: Днес видяхме колко е трудно да се печели
Чете се за: 01:12 мин.
Шотландският национал Джон Макгин: Мислех, че играхме доста зле, но кого го е грижа? Шотландският национал Джон Макгин: Мислех, че играхме доста зле, но кого го е грижа?
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа
Чете се за: 02:00 мин.
Политика
Бюджет 2026 ще се дебатира в парламента в петък Бюджет 2026 ще се дебатира в парламента в петък
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
НА ЖИВО: На председателски съвет ще се вземе решение кога Бюджет...
Чете се за: 01:22 мин.
Политика
Започва съдебният процес за трагедията в дискотека "Пулс"...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
"Свети Паисий - от Фараса към небесата" - духовният път...
Чете се за: 08:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ