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Светият Синод касира епархийския избор за сливенски митрополит

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от БНТ
20:48, 24.02.2024
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Светия синод
Снимка: БГНЕС
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Светият Синод касира епархийския избор за сливенски митрополит. При гласуването на 18 февруари Агатополският епископ Еротей и Константийският епископ Михаил бяха избрани за участие в окончателния избор за седми поред Сливенски митрополит, след кончината на Негово високопреосвещенство митрополит Йоаникий в началото на тази година.

На днешното си извънредно заседание Светият Синод е разгледал писмо на Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, наместник на овдовелия Сливенски епархийски престол и въз основа на постъпилите в срок жалби, касира проведения епархийски избор на 18 февруари 2024 година.

"За" това решение гласуваха: Великотърновски Григорий, Плевенски Игнатий, Пловдивски Николай, Западно- и Средноевропейски Антоний, Варненски и Великопреславски Йоан, Русенски Наум, Старозагорски Киприан, Врачански Григорий и Доростолски Яков.

Против и с особено мнение гласуваха: Ловчански Гавриил, Неврокопски Серафим и Видински Даниил.

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#касиран избор #Сливенски митрополит
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