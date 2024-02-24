Светият Синод касира епархийския избор за сливенски митрополит. При гласуването на 18 февруари Агатополският епископ Еротей и Константийският епископ Михаил бяха избрани за участие в окончателния избор за седми поред Сливенски митрополит, след кончината на Негово високопреосвещенство митрополит Йоаникий в началото на тази година.

На днешното си извънредно заседание Светият Синод е разгледал писмо на Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, наместник на овдовелия Сливенски епархийски престол и въз основа на постъпилите в срок жалби, касира проведения епархийски избор на 18 февруари 2024 година.

"За" това решение гласуваха: Великотърновски Григорий, Плевенски Игнатий, Пловдивски Николай, Западно- и Средноевропейски Антоний, Варненски и Великопреславски Йоан, Русенски Наум, Старозагорски Киприан, Врачански Григорий и Доростолски Яков.

Против и с особено мнение гласуваха: Ловчански Гавриил, Неврокопски Серафим и Видински Даниил.

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