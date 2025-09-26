Световното първенство по футбол ще има три талисмана

Първото световно първенство по футбол, което ще се проведе на територията на три нации, ще има и три талисмана – по един за всяка страна.

Лосът Мейпъл, ягуарът Заю и белоглавият орел Клъч ще представляват съответно Канада, Мексико и Съединените щати, съобщи ФИФА.

"Отборът за 2026-а година току що стана по-голям и по-забавен! Мейпъл, Заю и Клъч са пълни с радост, енергия и дух на единство, точно както самото световно първенство по футбол“, каза президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Световното първенство през 2026 г. ще се проведе от 11 юни до 19 юли и е разширено до 48 отбора – формат, който също за първи път ще бъде видян в действие. Все още всички участници във финалния кръг не са ясни, тъй като в повечето географски зони на света квалификациите продължават.

"Трите талисмана са в основата на невероятната, забавна атмосфера, която създаваме за този турнир, променящ играта. Те ще спечелят сърцата и ще предизвикат празненства в цяла Северна Америка и по целия свят“, допълни президентът на световния футбол.

Като част от широка програма за лицензиране на електронни игри под егидата на Световната федерация по футбол, Мейпъл, Заю и Клъч ще бъдат включени в игри и нови платформи за електронни спортове FIFAe.