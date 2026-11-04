БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето!...
Чете се за: 03:30 мин.
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата...
Чете се за: 02:22 мин.
Задействаха системата BG-ALERT в Бургас и Царево заради...
Чете се за: 00:52 мин.
ЦИК: Организирахме спокойни, бързи и честни избори
Чете се за: 03:30 мин.
Румен Радев: Несъстоятелни са истериите, че...
Чете се за: 02:52 мин.
Червен код за опасни валежи в четири общини в Бургаско,...
Чете се за: 00:45 мин.
Димитър Стоянов: Няма да има увеличение на заплатите на...
Чете се за: 16:22 мин.
"Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят...
Чете се за: 02:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Телескопът „Суифт“ на НАСА се насочва към Земята след неуспешен опит да бъде спасен

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Още
Запази
телескопът bdquoсуифтldquo наса насочва земята неуспешен опит спасен
Слушай новината

Остарелият телескоп „Суифт“ на НАСА се е насочил към навлизане в земната атмосфера, след неуспешна спасителна мисия това лято, съобщава Ройтерс.

Близо 22 години след извеждането ѝ в орбита обсерваторията с тегло около 1452 кг се очаква да излезе от орбита и да изгори в атмосферата някъде над тропическите райони. Малко вероятно е отломки от апарата да застрашат населени места.

Прогнозите на НАСА са „Суифт“ да навлезе в атмосферата около 3.30 часа Източно стандартно време (8.30 часа по Гринуич) с възможно отклонение от 11 часа.

Обсерваторията на стойност 500 милиона долара е изстреляна през 2004 г. Тя е първата космическа обсерватория от този тип, която изследва гама-избухвания и други космически явления в различни диапазони на електромагнитния спектър чрез три телескопа.

Без собствена двигателна система „Суифт“ от месеци постепенно губи височина, докато обикаля около Земята със скорост около 27 359 км/ч.

Астрономите се надяваха да удължат мисията му с още няколко години. През юли НАСА и базираният в Аризона стартъп Katalyst Space изстреляха специален спасителен апарат, наречен LINK. Целта му беше да се доближи до телескопа, да се закрепи за него и да го изтегли в по-висока и стабилна орбита.

Скоро след навлизането си в Космоса обаче LINK започна да се върти неконтролируемо. През август ръководителите на мисията се отказаха от опита за спасяване, припомня Ройтерс.

Мисията LINK беше следена внимателно и като изпитание на технология за обслужване и поддръжка на спътници в орбита, която би могла да намери приложение и във военната сфера.

#телескопа "Суифт" #НАСА #Космос

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар през 2026 година пряко по БНТ 3 и в нашия сайт
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар през 2026 година пряко...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
51 змии, укрити в чорапи и пластмасови кутии, откриха в камион край Видин
3
51 змии, укрити в чорапи и пластмасови кутии, откриха в камион край...
Интензивни валежи в Източна България в сряда, максималните температури ще са между 8 и 13 градуса
4
Интензивни валежи в Източна България в сряда, максималните...
КЕВР изчисли: Газът за бита ще поскъпне с около 20%
5
КЕВР изчисли: Газът за бита ще поскъпне с около 20%
"Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят Сената и Камарата на представителите
6
"Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят Сената и...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Наука и технологии

Учени препоръчват: Замяната на готварската с калиева сол може да спаси близо 3 млн. живота годишно
Учени препоръчват: Замяната на готварската с калиева сол може да спаси близо 3 млн. живота годишно
Учени ще изследват как мозъкът получава и използва енергия и как това се отразява на неговата работа Учени ще изследват как мозъкът получава и използва енергия и как това се отразява на неговата работа
Чете се за: 02:52 мин.
Звездна активност, а не планета: Какво стои зад загадъчен сигнал от 16 светлинни години от Земята? Звездна активност, а не планета: Какво стои зад загадъчен сигнал от 16 светлинни години от Земята?
Чете се за: 02:07 мин.
Стар телескоп на НАСА се завръща към Земята след провалена спасителна мисия Стар телескоп на НАСА се завръща към Земята след провалена спасителна мисия
Чете се за: 03:30 мин.
Камери с изкуствен интелект ще предупреждават за приближаващи полярни мечки Камери с изкуствен интелект ще предупреждават за приближаващи полярни мечки
Чете се за: 04:37 мин.
Китайска компания ще тестват многократно използваем космически апарат Китайска компания ще тестват многократно използваем космически апарат
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна титла и нов световен рекорд за българския феномен
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна...
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Политически спорове в парламента за втория пенсионен стълб Политически спорове в парламента за втория пенсионен стълб
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Нарушения в близо 60% от стоматологичните и лекарските кабинети в София установиха от НАП Нарушения в близо 60% от стоматологичните и лекарските кабинети в София установиха от НАП
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Румен Радев: Несъстоятелни са истериите, че правителството ще краде...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Исторически разгром за републиканците и зашеметяващо връщане на...
Чете се за: 06:42 мин.
По света
ГЕРБ и ПП с критики към управляващите заради скъпия ток за бизнеса
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Васил Терзиев: СОС трябва да поеме отговорност за бъдещето на...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ