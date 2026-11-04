Телескопът „Суифт“ на НАСА се насочва към Земята след неуспешен опит да бъде спасен

Остарелият телескоп „Суифт“ на НАСА се е насочил към навлизане в земната атмосфера, след неуспешна спасителна мисия това лято, съобщава Ройтерс.

Близо 22 години след извеждането ѝ в орбита обсерваторията с тегло около 1452 кг се очаква да излезе от орбита и да изгори в атмосферата някъде над тропическите райони. Малко вероятно е отломки от апарата да застрашат населени места.

Прогнозите на НАСА са „Суифт“ да навлезе в атмосферата около 3.30 часа Източно стандартно време (8.30 часа по Гринуич) с възможно отклонение от 11 часа.

Обсерваторията на стойност 500 милиона долара е изстреляна през 2004 г. Тя е първата космическа обсерватория от този тип, която изследва гама-избухвания и други космически явления в различни диапазони на електромагнитния спектър чрез три телескопа.

Без собствена двигателна система „Суифт“ от месеци постепенно губи височина, докато обикаля около Земята със скорост около 27 359 км/ч.

Астрономите се надяваха да удължат мисията му с още няколко години. През юли НАСА и базираният в Аризона стартъп Katalyst Space изстреляха специален спасителен апарат, наречен LINK. Целта му беше да се доближи до телескопа, да се закрепи за него и да го изтегли в по-висока и стабилна орбита.

Скоро след навлизането си в Космоса обаче LINK започна да се върти неконтролируемо. През август ръководителите на мисията се отказаха от опита за спасяване, припомня Ройтерс.

Мисията LINK беше следена внимателно и като изпитание на технология за обслужване и поддръжка на спътници в орбита, която би могла да намери приложение и във военната сфера.