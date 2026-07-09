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Тежка катастрофа край Мъглиж затвори Подбалканския път

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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тежка катастрофа мъглиж затвори подбалканския път загинал
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​Временно е преустановено движението по път I-6 в участъка Казанлък - Гурково заради тежко пътно произшествие. Инцидентът е станал около 22.00 часа тази вечер в района на Мъглиж.

​По първоначални данни са се сблъскали товарен камион и лека кола. При удара на място е загинал шофьорът на автомобила. Неговата спътничка е тежко пострадала и е откарана от екип на спешна помощ.

​Вероятната причина за трагедията е рискова маневра – според информацията до момента, лекият автомобил е предприел обратен завой директно на Подбалканския път, при което е бил ударен от тежкотоварния камион.

​В района има полицейски екипи. Движението е напълно спряно до приключване на огледите и разчистване на пътното платно. Трафикът се пренасочва.

Снимки: Иван Янев, БНТ

#подбалканския път #катастрофа

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