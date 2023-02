Томи Фюри: Ако не победя Джейк Пол, се отказвам от бокса

Боксьорът Томи Фюри изрази пълна увереност в победата преди двубоя си с Ютюб звездата Джейк Пол.

Двамата ще се изправят един срещу друг в Саудитска Арабия на 26-ти февруари, а Фюри ще има подкрепата край ринга на по-големия си брат и световен шампион в тежка категория Тайсън Фюри.

Мачът между Пол и Фюри на два пъти бе отлаган, но този път 26-годишният американец най-накрая за първи път ще се изправи срещу професионален боксьор, след като вече натрупа няколко победи над бивши ММА звезди.

От своя страна 23-годишният Фюри е спечелил всичките си осем мача на професионалния ринг, но все още не е срещал сериозен съперник.

