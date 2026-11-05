Трима български атлети заминаха за Младежките олимпийски игри в Дакар

България ще бъде представена от трима състезатели в леката атлетика на Младежките олимпийски игри в Дакар, Сенегал. Надпреварата може да гледате по БНТ 3 и онлайн на нашия сайт!



За престижния международен форум отпътуваха Зара Илиева, която ще участва в бягането на 3000 метра, Васил Антонов – на 400 метра, и Стилиян Орлинов – в скока на дължина. Тримата ще бъдат водени от треньора Атанас Иванов.

Първи в надпреварата ще се включат Васил Антонов и Стилиян Орлинов, чиито стартове са насрочени за 8 ноември. Ден по-късно, на 9 ноември, Зара Илиева ще излезе на пистата в бягането на 3000 метра, а същия ден е и финалът на 400 метра.