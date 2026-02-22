БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Укрепват велоалеята към бургаския кв. "Сарафово", пропаднала заради свлачище

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Укрепват велоалеята към бургаския кв. "Сарафово", пропаднала заради свлачище
Снимка: Община Бургас
Пореден етап от възстановяването на велоалеята към бургаския кв. "Сарафово". 400 изливни пилота ще укрепят ската и ще дадат нивото на велоалеята.

Около 1,3 км е дължината на трасето, което трябва да се укрепи и възстанови. За да се предпази алеята от морската абразия ще бъде направено и заскаляване, което е с ширина от 10 метра. Екипите, които работят на терен вече направиха аварийно укрепване и нова скална бронировка в началото на алеята.

Проблемът с велоалеята е от дълги години. Още през 2023 година вследствие на силен вятър и мощно вълнение част от нея пропадна в морето. Това я направи напълно неизползваема. За да стигнат до квартала, пешеходци и велосипедисти трябваше да минават по селскостопански път.

През ноември миналата година велоалеята за Сарафово беше прехвърлена за управление и стопанисване на Община Бургас, а местната управа пристъпи към реални дейности по брегоукрепване и възстановяването ѝ.

#кв. "Сарафово" #велоалея #Община Бургас #укрепване

