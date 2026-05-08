Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за встъпването му в длъжност
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за встъпването му в длъжност като министър-председател на България с публикация в социалната мрежа Х.
"Във време на дълбоки геополитически промени имаме силна програма, по която да работим. От сигурност и отбрана до работни места, конкурентоспособност и енергийна независимост. Заедно вървим напред, за България и за Европа", пише Урсула фон дер Лайен.
Congratulations to Rumen Radev on becoming Prime Minister of Bulgaria.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2026
At a time of profound geopolitical change, we have a strong agenda to work on.
From security and defence to jobs, competitiveness and energy independence.
Together we move forward, for Bulgaria and for…