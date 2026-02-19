БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В "Референдум: Драмата "Петрохан" – растящо недоверие към институциите

Снимка: БГНЕС
Темата на предаването "Референдум" е: Две седмици след случая "Петрохан – Околчица" – признания, обвинения и много въпроси. Защо историята се заплита? И кой ще успее да я разплете? Работят ли институциите така, както хората очакват? Казусът коментираха в студиото политолозите Страхил Делийски, доц. Христо Панчугов, доц. Албена Танева, юристът Иван Брегов и адвокатът Силвия Петкова.

Малко над 30 на сто от запитаните в проучването на "Галъп интернешънъл" за предаването "Референдум" смятат, че корупция и лобизъм са основната причина институциите да не работят ефективно, 29% - че е политическо влияние и вмешателство, 19% - тежка бюрокрация, 16 на сто - липса на компетентност, а 2 на сто - липса на финансиране.

34% от анкетираните са на мнение, че намаляването на политическото влияние ще подобри работата на институциите най-много, 20 на сто - че са необходими адекватни санкции за несвършена работа, 18 на сто - по-добра връзка между институциите, 16 на сто - професионални критерии и стандарти и 12 на сто - по-добра подготовка на служителите.

Малко повече от половината от запитаните отговарят, че по-скоро нямат доверие в българските институции, 34 на сто нямат доверие, а само 15 на сто по-скоро имат доверие в тях.

