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ЕКСТРЕМНИ ЖЕГИ В ЕВРОПА

Влак с 200 пътници и без работещ климатик блокира в Италия по време на горещините

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Влак с 200 пътници и без работещ климатик блокира в Италия по време на горещините
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Влак с 200 пътници се оказа блокиран в Италия заради неизправност в продължение на 3 часа, през които климатиците вътре не работеха, предаде АНСА. Инцидентът е станал между гара Ламбрате и Централната гара на Милано насред горещата вълна в Италия.

Спешни екипи, пожарникари и местната полиция дошли на мястото, за да проверят безопасността на влака, а пътниците в крайна сметка били прехвърлени на друг влак и от железопътната компания „Тренорд“, обслужваща Северна Италия им предоставили бутилирана вода. „Тренорд“ е подразделение на италианските държавни железници „Трениталия“.

Инцидентът стана в момент, в който Италия обяви червен код за опасни жеги в 17 града днес, а утре градовете стават 18 и това са Бари, Генуа, Анкона, Болоня, Болцано, Бреша, Флоренция, Фрозиньоне, Латина, Милано, Перуджа, Риети, Пескара, Рим, Торино, Венеция, Верона и Витебро.

Опасните жеги на много места бяха прекъсвани от епизоди на силни бури. В Рим такива епизоди имаше в два от последните четири дни, като при първата буря бяха повалени дървета, а при втората имаше градушка. В древния Помпей край Неапол античните улици се превърнаха в реки след преминала буря, която изненада туристите там.

#екстремна жега #жеги в Италия

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