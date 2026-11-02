Йотова: С 30-годишна биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя (ОБЗОР)

Илияна Йотова е първата жена – избрана за президент на България. След изборната победа заедно с Кирил Вълчев ще бъдат новите стопани на "Дондукoв" 2. Йотова благодари на избирателите, на Инициативния комитет, който я издигна и на партиите, които я подкрепиха. Гарантира, че ще успее да преодолее натрупаното разделение в обществото.

Илияна Йотова – първата жена, избрана за български президент, започна първото си обръщение с благодарност.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Искам да благодаря изключително много на "Прогресивна България", г-н Радев – без вас нямаше да се справим."

Отчете пълната мобилизация през последните дни и на останалите партии, застанали зад нея и Вълчев, както и на личностите от Инициативния комитет.

Илияна Йотова, президент на Република България: "След този натиск, след тази омраза, която се лееше, срещу тези хора, нито един от тях не се отказа, нито един от тях не ни изневери."

Изтъкна, че са водили положителна кампания за разлика от опонентите им.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Но хората днес с вота си казаха – не така. Чрез диалог, разговор, в търсене на решение, сътрудничество и координация с другите институции могат да се взимат добрите решения, а не когато основното ти послание е да саботираш всички останали."

Новоизбраният вицепрезидент Кирил Вълчев изтъкна, че са удвоили подкрепата си на балотажа.

Кирил Вълчев, избран за вицепрезидент на България: "Искам да благодаря на българите по света, които гласуваха – те ще бъдат основната ни работа. Аз ще бъда още един гарант в президентството за България в Европа, където тя е вече 14 в. и за демокрацията в нашата страна - особено внимание ще обърнем на младите хора."

Йотова гарантира, че ще успее да преодолее натрупаното разделение в обществото:

"Преди малко се обади г-н Гюров да ме поздрави и да ми каже, че ще бъда достоен президент, който ще намери диалог с всички и той е убеден в това."

Признание дойде и от премиера Румен Радев, който благодари и на симпатизантите на "Прогресивна България".

Румен Радев, министър-председател: "За изключително кратко време постигнаха невероятен резултат. Г-жо Йотова, познаваме се вече 10 години и съм убеден, че ще бъдете достоен президент на България в тежките времена, в които ще носите тази нелека отговорност."

Министър-председателят отбеляза, че са спечелили 1 млн. гласа на президентски избори и разчете вота така.

Румен Радев, министър-председател: "Днес българите избраха бъдещето пред миналото, избраха мира, стабилността, нормалността, устойчивата и ясна перспектива. Приключваме една трудна изборна година, но посоката е ясна, няма връщане назад към сглобките и сенките на миналото от прехода. За нас тези избори потвърждават правилността на курса, който сме поели и ни насърчават за още по-решителни и активни реформи."

Радев коментира и възможността за протести:

"Всеки е свободен да протестира за нещо – за слънцето, за растенията... Асен Василев ще протестира докрай за бюджета, но това не означава, че на всеки 4-5 месеца трябва да правим нови избори, защото някой протестира. Нека уважаваме демокрацията – има хора, които се кълнят в демокрацията, но не я спазват."

На въпрос дали е готова да се еманципира от Румен Радев, Илияна Йотова отговори така:

"С 30-годишна почти биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя."

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

С успеха се поздравиха и останалите, застанали зад Йотова и Вълчев.

Петър Витанов, председател на ПГ на ПБ: "Все пак ние увеличихме близо с една трета активността, което е безпрецедентно в цялата демократична история на страната." Крум Зарков, председател на БСП: "Една голяма, категорична, заслужена победа на Илияна Йотова, зад която се мобилизирахме ние българските социалисти." Красимир Каракачанов – ВМРО: "Победи желанието на хората да има спокойствие." проф. Христо Пимпирев, ИК "Йотова – Вълчев": "Разбира се, един президент трябва да бъде и критичен, тъй като той олицетворява всички българи."

Вечерта продължи с шампанско и музика – далеч от обективите на камерите.