БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Велислава Петрова: Създава се усещане, че търговските...
Чете се за: 06:20 мин.
Двама души загинаха при катастрофа на пътя Пазарджик -...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задържаха мъж за серия от кражби от бензиностанции и куриерски автомобил в Карнобат

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Слушай новината

29-годишен мъж от Карнобат е задържан за серия от кражби, извършени в рамките на два дни. На 18 октомври той заредил бензин за 25 евро от бензиностанция. След това се качил в автомобила си, който бил без регистрационни табели, и потеглил, без да плати.

Снимка: БНТ, Елеана Цанова

Няколко часа по-късно, около 02.00 часа през нощта, мъжът откраднал от друга бензиностанция няколко бутилки с пропан-бутан, туби с бензин, двигателно масло, течност за чистачки и спирачна течност. Стойността на откраднатото е около 380 евро.

Същата сутрин, малко преди 07.00 часа, 29-годишният мъж задигнал близо 30 куриерски пратки и мобилен баркод четец от товарен автомобил, собственост на спедиторска фирма.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Полицията продължава да изяснява цялостната му престъпна дейност.

#куриерски автомобил #серия от кражби #карнобат #бензиностанции #задържан мъж

Последвайте ни

ТОП 24

Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
1
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Слънчево и по-топло във вторник, в края на седмицата се очакват валежи и застудяване
2
Слънчево и по-топло във вторник, в края на седмицата се очакват...
Почина счетоводителят проф. Стоян Дурин
3
Почина счетоводителят проф. Стоян Дурин
Работничка е починала при трудова злополука в обогатителен цех на „Мини Бобов дол“
4
Работничка е починала при трудова злополука в обогатителен цех на...
Погром в Италия: Протестната вълна и опустошението в Милано
5
Погром в Италия: Протестната вълна и опустошението в Милано
Тирпан Бейтула и Зека Ислам са заподозрени за палежа на антени „Старлинк“ край София
6
Тирпан Бейтула и Зека Ислам са заподозрени за палежа на антени...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
3
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
4
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
5
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
6
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана

Още от: Криминално

Задържаха рекордно количество райски газ
Задържаха рекордно количество райски газ
Полицейска операция срещу изборните нарушения и битовата престъпност в Пазарджишко Полицейска операция срещу изборните нарушения и битовата престъпност в Пазарджишко
Чете се за: 00:37 мин.
Над 1600 литра ракия без акциз в бутилки от минерална вода задържаха митничари Над 1600 литра ракия без акциз в бутилки от минерална вода задържаха митничари
6292
Чете се за: 04:12 мин.
Акция в Благоевград срещу наркотрафика, арестуваха 15 души Акция в Благоевград срещу наркотрафика, арестуваха 15 души
Чете се за: 01:37 мин.
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
30239
Чете се за: 07:00 мин.
Мъж нападна с нож двама младежи в центъра на София Мъж нападна с нож двама младежи в центъра на София
9675
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Велислава Петрова: Създава се усещане, че търговските кораби са се превърнали в бойно поле, това е неприемливо
Велислава Петрова: Създава се усещане, че търговските кораби са се...
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Проф. Калоян Давидов, „Лекар на годината“ 2026: Важен е човекът, а не само операцията Проф. Калоян Давидов, „Лекар на годината“ 2026: Важен е човекът, а не само операцията
Чете се за: 08:12 мин.
У нас
Задържаха мъж за серия от кражби от бензиностанции и куриерски автомобил в Карнобат Задържаха мъж за серия от кражби от бензиностанции и куриерски автомобил в Карнобат
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Двама души загинаха при катастрофа на пътя Пазарджик - Пловдив Двама души загинаха при катастрофа на пътя Пазарджик - Пловдив
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Юлия Талева: Не е достигнат пикът на протестите във Франция,...
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Момчето, намушкано с нож в Карнобат, е в стабилно състояние
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Задържаха недекларирани 4 милиона турски лири на ГКПП „Малко...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
След погрома на протестите: Френски градове въведоха вечерен час
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ