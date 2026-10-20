Задържаха мъж за серия от кражби от бензиностанции и куриерски автомобил в Карнобат

29-годишен мъж от Карнобат е задържан за серия от кражби, извършени в рамките на два дни. На 18 октомври той заредил бензин за 25 евро от бензиностанция. След това се качил в автомобила си, който бил без регистрационни табели, и потеглил, без да плати.

Снимка: БНТ, Елеана Цанова

Няколко часа по-късно, около 02.00 часа през нощта, мъжът откраднал от друга бензиностанция няколко бутилки с пропан-бутан, туби с бензин, двигателно масло, течност за чистачки и спирачна течност. Стойността на откраднатото е около 380 евро.

Същата сутрин, малко преди 07.00 часа, 29-годишният мъж задигнал близо 30 куриерски пратки и мобилен баркод четец от товарен автомобил, собственост на спедиторска фирма.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Полицията продължава да изяснява цялостната му престъпна дейност.