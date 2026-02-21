БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Започнаха обработки срещу заледявания в София след снеговалежа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
обстановката софия терен работят снегорина градският транспорт движи график
Слушай новината

Във връзка със снеговалежа в София започнаха обработки със смеси срещу заледяване на уличната мрежа, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Първите дейности стартираха в 5:30 часа на територията на район "Панчарево", след което продължиха в районите "Витоша", "Кремиковци" и "Искър". Обработват се улиците, по които се движи градският транспорт, както и общинските пътища към населените места Плана, Железница и Пасарел.

В район "Кремиковци" се третират пътищата към Сеславци, Бухово, Желява, Яна, Горни и Долни Богров, Ботунец, Челопечене и Враждебна.

Дейности по обработка на уличната мрежа се извършват също и в районите "Студентски", "Красно село", "Младост" и "Люлин". На терен работят 45 снегопочистващи машини.

В Природен парк "Витоша" са опесъчени пътищата кв. "Драгалевци" – хижа "Алеко" и кв. "Бояна" – м. "Златните мостове".

Към момента градският транспорт се движи по обичайните си маршрути при зимни условия, с изключение на тролейбусите по линия 9, който е отклонен по бул.“Васил Левски“ до извършването на обработки.

От общината призовават водачите на моторни превозни средства да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да шофират със съобразена скорост.

Етажните собствености, както и управителите на търговски и офис сгради, следва да организират почистването на прилежащите площи пред съответните обекти, допълват от Столичната община.

#сняг в София #обилен снеговалеж #снегопочистване

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
3
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
4
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват...
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
5
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка,...
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради ремонт
6
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Регионални

Потъналият кораб край Созопол: Остава неясна съдбата на изчезналите рибари в морето
Потъналият кораб край Созопол: Остава неясна съдбата на изчезналите рибари в морето
Скална маса е паднала на Самоковско шосе в района на "Златна рибка" Скална маса е паднала на Самоковско шосе в района на "Златна рибка"
Чете се за: 00:27 мин.
Протест в Монтана заради отстраняването на известен хирург от местната болница Протест в Монтана заради отстраняването на известен хирург от местната болница
Чете се за: 01:32 мин.
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради ремонт Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради ремонт
5224
Чете се за: 00:42 мин.
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
5207
Чете се за: 01:05 мин.
Съдът остави в ареста обвинения за убийството на баща си Ангел Анков Съдът остави в ареста обвинения за убийството на баща си Ангел Анков
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Усложнена зимна обстановка в събота
Усложнена зимна обстановка в събота
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Започнаха обработки срещу заледявания в София след снеговалежа Започнаха обработки срещу заледявания в София след снеговалежа
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Потъналият кораб край Созопол: Остава неясна съдбата на изчезналите рибари в морето Потъналият кораб край Созопол: Остава неясна съдбата на изчезналите рибари в морето
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Нова търговска война? – Тръмп налага нови глобални мита от 10% Нова търговска война? – Тръмп налага нови глобални мита от 10%
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Вицепремиерът Андрей Янкулов: Върховен съд, който не признава...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Милена Милотинова: Очакванията на обществото и на служителите в БНТ...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ